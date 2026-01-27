La ciudad de Trujillo se llenó de risas, gritos y pequeñas gambetas que ya saben a grandeza. La Federación Peruana de Fútbol (FPF) dio el pitazo inicial de la Final Nacional del Torneo “Creciendo con el Fútbol” Sub-6, y de inmediato se sintió que este torneo no es solo una competencia: es un escenario de sueños para 28 delegaciones que llegaron desde todos los rincones del país.

Ver jugar a niños de seis años puede parecer un simple partido, pero aquí cada balón que pasa de un pie a otro tiene historia. Cada caída se levanta con una sonrisa; cada gol se celebra con un abrazo, un grito de orgullo de los padres y un aplauso de la tribuna. Es fútbol en su forma más pura: alegría, emoción y pasión concentradas en pequeñas piernas que corren sin descanso.

Profesionalismo que cuida a los niños

Aunque son muy jóvenes, la FPF ha llevado este torneo al siguiente nivel. Hay arbitraje profesional, protocolos oficiales, asistencia médica constante y una logística de campo impecable, que incluye recogepelotas y organización especializada. Todo esto permite que los niños jueguen con comodidad y que los padres puedan disfrutar sin preocupaciones.

Los partidos se juegan en los históricos Estadio Mansiche y en el Complejo Deportivo del Colegio San Juan, dos escenarios que hoy se convirtieron en auténticas fiestas del fútbol infantil. Cada rincón respira balones, risas y sueños.

Una jornada de emociones

En la primera jornada se disputaron 28 partidos, y cada encuentro fue una historia diferente. Algunos niños impresionaban por su técnica, otros por su coraje, y todos por la alegría con la que se lanzaban a cada jugada. Las tribunas se llenaron de padres que viajaron horas para acompañar a sus hijos, celebrando juntos cada pase, cada atajada y cada gol. Más que un torneo, fue una demostración de unión familiar y de pasión por el fútbol.

La final del torneo para conocer al campeón será este miércoles 28 de enero, donde se conocerá al campeón nacional Sub-6.