Hernán Barcos se pronuncia por el incidente con Julio César Uribe y apunta contra la violencia en el fútbol. Foto: @JaxLatinMedia
Hernán Barcos se pronuncia por el incidente con Julio César Uribe y apunta contra la violencia en el fútbol. Foto: @JaxLatinMedia
Por Redacción EC

Hernán Barcos, delantero de Sporting Cristal, se pronunció sobre el incidente protagonizado por Julio César Uribe y cuestionó cualquier manifestación de violencia dentro del fútbol. El atacante consideró que el exfutbolista e ídolo nacional merece respeto y rechazó que este tipo de situaciones terminen afectando al deporte.

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