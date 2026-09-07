Hernán Barcos, delantero de Sporting Cristal, se pronunció sobre el incidente protagonizado por Julio César Uribe y cuestionó cualquier manifestación de violencia dentro del fútbol. El atacante consideró que el exfutbolista e ídolo nacional merece respeto y rechazó que este tipo de situaciones terminen afectando al deporte.

“Creo que es vergonzoso. A un señor como Uribe, es un ídolo no solo de Cristal, sino de Perú y yo creo que merece respeto”, señaló Barcos al ser consultado por lo ocurrido.

El delantero celeste fue enfático al referirse a la violencia y sostuvo que no debería buscarse un único responsable cuando existen situaciones que terminan perjudicando al fútbol.

Michael Hoyos y Hernán Barcos. (Foto: Sporting Cristal)

“Sí, no debería pasar porque si quieren buscar culpables, acá somos todos culpables, nos tienen que pegar a todos y es por eso”, manifestó.

Barcos también aprovechó para enviar un mensaje a los hinchas de Sporting Cristal y pidió paciencia mientras el plantel trabaja para mejorar sus resultados.

“Que tengan paciencia, que tengan tranquilidad, que estamos trabajando, tenemos un gran grupo, un gran entrenador y los dirigentes que hacen lo mejor para sacar a Cristal adelante”, afirmó.

“Este es el Cristal que todos queremos”

Las declaraciones del delantero se produjeron después de una contundente victoria de Sporting Cristal, resultado que permitió al equipo recuperar confianza y mostrar una versión que Barcos espera que pueda mantenerse en los siguientes encuentros.

“Sí, este es el Cristal que todos queremos, sabemos qué tenemos con qué y hay que ir a buscar todos los partidos así como se jugó hoy”, sostuvo.

El atacante también reconoció la importancia de conseguir una victoria con autoridad después de los resultados anteriores.

“Sí, obviamente necesitamos una victoria así contundente, así que contento y ahora descansar un poco”, agregó.

Más allá del resultado, Barcos destacó la necesidad de que cada integrante del plantel revise su propio rendimiento antes de responsabilizar a los demás.

Hernán Barcos determinante desde la pelota parada (Foto: Liga1)

“La autocrítica es lo principal, si no tenemos autocrítica nosotros es muy difícil y es lo que hicimos durante toda la semana, mirar para uno mismo a ver qué cada uno puede hacer de mejor y después mirar para el costado”, explicó.

En esa línea, cuestionó la facilidad con la que muchas veces se busca responsabilizar a terceros por los malos resultados.

“Porque hoy el ser humano es muy fácil mirar para el costado y echarle la culpa al otro. Entonces hay que ser autocrítico y después tener carácter”, sentenció.

El reto de Sporting Cristal: mantener el nivel de local como visitante

Uno de los principales objetivos del cuadro celeste será trasladar el rendimiento mostrado en su último partido a los compromisos que disputará fuera de casa.

“Lo que hicimos hoy, tratar de hacer lo que hicimos hoy, creo que tenemos que sostener eso”, indicó Barcos.

Barcos cuestiona los problemas extradeportivos

Consultado sobre los incidentes que terminan rodeando al campeonato, Barcos reconoció que este tipo de situaciones generan incomodidad y terminan perjudicando la imagen de la Liga.

“Incomodan, incomodan mucho porque esto no es el fútbol, esto no es fútbol. Acá hay intereses por atrás y no es limpio y a nadie le gusta que el fútbol no sea limpio”, expresó.

El argentino también reconoció que durante su carrera ha observado situaciones similares, aunque remarcó que no son saludables para el deporte.

“Acá en Cristal es la primera vez que lo veo, pero sí, en el fútbol ha pasado algunas veces, pero no es saludable para nadie”, comentó.

Hernán Barcos, jugador de Sporting Cristal: “Es vergonzoso, es un ídolo no solo de Cristal sino del Perú y merece respeto. Este es el Cristal que todos queremos y tenemos con que. Si quieren buscar culpables, todos lo somos y nos tienen que PEGAR a todos”



📹 @JaxLatinMedia pic.twitter.com/CHDpOa9RNu — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) September 6, 2026

Sporting Cristal mira los nueve partidos que quedan

De cara a la recta final del campeonato, Barcos evitó centrarse exclusivamente en los resultados de otros equipos y aseguró que Sporting Cristal debe concentrarse en cumplir con su propia tarea.

“Tratar de sostener y mantener esto que estamos, el partido que se hizo hoy, ¿no? Sostenerlo en los partidos que vienen, tenemos nueve partidos por delante y tenemos que salir a ganarlo todos”, señaló.

Finalmente, Barcos reconoció que los resultados de otros equipos pueden influir en la clasificación, pero insistió en que Sporting Cristal debe depender principalmente de sí mismo.

“Sí, sí, pero nosotros tenemos que pensar nosotros, depender de nosotros y ganar los nueve partidos que nos piden y después ver qué pasa”, concluyó.