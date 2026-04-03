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Martín Távara puso el 1-2 de Cristal contra Moquegua (Foto: L1Max)
Martín Távara puso el 1-2 de Cristal contra Moquegua (Foto: L1Max)
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Martín Távara le dio un respiro a Sporting Cristal tras descontar a través de los doce pasos y poner el partido 1-2 frente a CD Moquegua.

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