Martín Távara le dio un respiro a Sporting Cristal tras descontar a través de los doce pasos y poner el partido 1-2 frente a CD Moquegua.

A los 53′ Távara decidió fríamente y puse el balón al lugar contrario elegido por el portero Carlos Grados.

El partido se mantiene con el ataque incisivo de los celestes pero sin hacer el suficiente daño.

Por el contrario en los dos contragolpes Moquegua a demostrado efectividad.