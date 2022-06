Decidieron pronunciarse. Un grupo de expresidentes y ex directivos de Sporting Cristal emitieron un comunicado rechazando el comportamiento que tiene la administración del cuadro celeste, en específico por no unirse a los reclamos ante la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Los ex representantes del conjunto rimense se mostraron en contra no reclamarle a la FPF por los invitados a Qatar para el repechaje mundialista. Cabe destacar que Cristal no se unió al comunicado de Universitario de Deportes, Alianza Lima y Cienciano ante las autoridades del fútbol peruano.

En ese sentido, nombres recordados como los de F rancisco Lombardi, Felipe Cantuarias y Federico Cuneo firmaron un documento en el que acusan a Sporting Cristal de haber tenido un “silencio cómplice”.

Los ex directivos y Presidentes de Sporting Cristal hace público su rechazo a la posición de las actuales autoridades del club, que en lugar de sumarse a la trasparencia solicitada por otras instituciones, se han mantenido en un silencio cómplice en evidente respaldo a la actual FPF”, suscribe el documento.

Asimismo, se refirieron a la demanda presentada por el club celeste sobre la FPF, la misma que fue retirada.: “Rechazamos el hecho que Sporting Cristal haya desistido de continuar su demanda ante la FPF en el TAS, allanándose frente a la posición de la FPF”.

Foto: Captura

Sporting Cristal y su comunicado

La directiva del cuadro rimense emitió un comunicado este viernes por la noche, convocando a los medios de comunicación a una conferencia de prensa con el objetivo de esclarecer los últimos hechos concernientes en el club.

“El Club Sporting Cristal convoca a los medios de comunicación a la conferencia de prensa que llevará a cabo el Presidente Joel Raffo, con el fin de esclarecer diversas afirmaciones falsas basadas en especulaciones producidas durante los últimos días. La cita será este lunes 27 de junio al mediodía en la Ciudad Deportiva La Florida”, se lee en el comunicado que el elenco celeste publicó en sus redes sociales.

En los últimos días, alrededor de la institución rimense no solo hay dudas a nivel deportivo, sino también desde el lado dirigencial. Ante ello, el presidente de la institución, Joel Raffo, creyó conveniente dirigirse ante los medios con el fin de aclarar estos acontecimientos.