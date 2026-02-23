Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

Cristal vs 2 de mayo en vivo: previa y minuto a minuto del partido por Copa Libertadores

Previa

El escenario elegido para este encuentro es el estadio Miguel Grau del Callao, un recinto que tiene capacidad para 17 mil espectadores.

Previa

En el partido de ida, disputado la semana pasada en la ciudad paraguaya de Pedro Juan Caballero, el resultado fue 2-2. El equipo que gane este partido de vuelta será el clasificado a la siguiente ronda del torneo continental de clubes.

Previa

Las incidencias online y el minuto a minuto del encuentro podrás seguirlos en esta misma nota de El Comercio.

Previa

El partido comenzará a las 7:30 p.m. (hora peruana / 9:30 p.m. en Paraguay) y será transmitido EN VIVO por la señal de ESPN y Disney+.

Previa

Sporting Cristal recibe a 2 de Mayo de Paraguay este martes 24 de febrero, a las 7:30 p.m., en el estadio Miguel Grau del Callao, en el choque de vuelta por la Fase 2 de la Copa Libertadores.

SOBRE EL AUTOR
La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo
Icono Email
buenas.practicas@comercio.com.pe