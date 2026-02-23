Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Cristal vs 2 de mayo en vivo: previa y minuto a minuto del partido por Copa Libertadores
El escenario elegido para este encuentro es el estadio Miguel Grau del Callao, un recinto que tiene capacidad para 17 mil espectadores.
En el partido de ida, disputado la semana pasada en la ciudad paraguaya de Pedro Juan Caballero, el resultado fue 2-2. El equipo que gane este partido de vuelta será el clasificado a la siguiente ronda del torneo continental de clubes.
Las incidencias online y el minuto a minuto del encuentro podrás seguirlos en esta misma nota de El Comercio.
El partido comenzará a las 7:30 p.m. (hora peruana / 9:30 p.m. en Paraguay) y será transmitido EN VIVO por la señal de ESPN y Disney+.
