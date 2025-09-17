Contenido Sugerido
/ NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.
¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 17 de septiembre de 2025, a la 1:00 p.m. (hora peruana), que son las 3:00 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 12:00 PM de México y las 8:00 PM de España.
Bienvenidos, amigos de El Comercio, a la transmisión minuto a minuto del partido entre Sporting Cristal y Alianza Atlético por una nueva jornada del Torneo Clausura de la Liga 1.
¿Dónde ver? Liga 1 Max, transmite el partido en Perú a través de DirecTV, Win, Claro TV, Mi Fibra y Zapping TV. Fanatiz lo pasa en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.