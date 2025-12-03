El abrazo sin rencor de Barcos a Gorosito y el “Aquino, tú eres celeste” de las tribunas: lo que no se vio del empate entre Cristal y Alianza por las semis de la “Copa 3 millones”

El nombre del que más se habló toda la última semana fue también protagonista en el duelo del martes entre Sporting Cristal y Alianza Lima por los playoffs de Liga 1: Hernán Barcos. En la agonía del partido, al minuto 82, apareció una vez más el ‘Pirata’ en un Estadio Nacional ensordecido por el Extremo Celeste para darle esperanza a los ‘íntimos’ y poner el 1-1 final. El gesto que vino después, nadie se lo esperó.

Fuerza ganadora

Las tres tribunas habilitadas para el encuentro se pintaron de celeste: sur, oriente y occidente. La primera gran banderola fue “Esta es tu hinchada que nunca abandona” y la segunda fue “Extremo celeste” en toda la grada de sur. El hincha rimense alentó desde la previa del partido y no desistió hasta el minuto final, pese al resultado parejo.

Entre los principales mensajes de los hinchas hacia jugadores viejo conocidos estuvieron algunas pifias a Gianfranco Chávez y gritos a Pedro Aquino cada vez que salía a calentar: “Aquino, ¿qué haces ahí? Tú eres celeste”, se repetía sin cesar entre la tribuna de occidente. Por su parte, el volante no ignoró los mensajes y levantó la mano a saludar educadamente a la que alguna vez fue su hinchada.

Ida y vuelta

Tras un primer tiempo donde Cristal puso contra las cuerdas a Alianza Lima, y donde el palo le negó el 1-0 a los celestes, en la complementaria las propuestas de Gorosito y Autuori fueron encontrando sentido.

Así llegó el 1-0. Mike Palomino, nervioso durante todo el partido, fue al VAR para revisar una jugada y pitó penal.

Tras el penal ejecutado por Martín Távara, Néstor Gorosito empezó a mover su banca: Pablo Lavandeira por Fernando Gaibor y Hernán Barcos por Paolo Guerrero. Apenas a los seis minutos de ingresar al campo e intercambiar la cinta de capitán, el ‘Pirata’ anticipó una asistencia de Miguel Trauco y definió para poner el 1-1 que silenció el Estadio Nacional.

El primero en ir a abrazarlo fue Pablo Lavandeira, quien le mostró su respaldo irrenunciable con un “sabía que lo harías” en medio de un fuerte apretón. Sin embargo, Barcos decidió apartarse y cruzar casi toda la cancha para buscar a Néstor Gorosito, el mismo entrenador que hace poco no aprobó su renovación para el próximo año.

Sin rencores de por medio, Barcos fue a abrazar a Gorosito y después, en conferencia de prensa, el entrenador reveló que ese gesto se debió a que en la previa el delantero le había asegurado que, si lo metía, iba a anotar. Sin duda, un claro mensaje del jugador que ha reiterado muchas veces que no quiere irse y que sigue respondiendo con goles.

Al término del partido, Gorosito nuevamente felicitó a Barcos en el campo de juego, mientras que del lado de Sporting Cristal más bien se veían algunas caras largas. Yoshimar Yotún felicitó a algunos de sus compañeros pero no se le veía satisfecho tras no haber podido defender un resultado que tuvieron a favor desde el minuto 68.

