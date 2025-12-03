El abrazo sin rencor de Barcos a Gorosito y el “Aquino, tú eres celeste” de las tribunas: lo que no se vio del empate entre Cristal y Alianza por las semis de la “Copa 3 millones”

Escucha la noticia
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
“Es inacabable”. La frase la puede decir uno de los periodistas que estuvimos sentados en los pupitres de la tribuna de Occidente, o quizás un hincha de Cristal que se lamenta en Sur o capaz un fanático de Alianza Lima en su capaz que nunca se cansará de celebrar los goles del hombre que se tapa un ojo en las celebraciones.
LEE: “Yo soy de Alianza para toda la vida”: Hernán Barcos tras anotar el empate de Alianza vs Cristal | VIDEO
El nombre del que más se habló toda la última semana fue también protagonista en el duelo del martes entre Sporting Cristal y Alianza Lima por los playoffs de Liga 1: Hernán Barcos. En la agonía del partido, al minuto 82, apareció una vez más el ‘Pirata’ en un Estadio Nacional ensordecido por el Extremo Celeste para darle esperanza a los ‘íntimos’ y poner el 1-1 final. El gesto que vino después, nadie se lo esperó.
Newsletter exclusivo para suscriptores
Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.
Fuerza ganadora
Las tres tribunas habilitadas para el encuentro se pintaron de celeste: sur, oriente y occidente. La primera gran banderola fue “Esta es tu hinchada que nunca abandona” y la segunda fue “Extremo celeste” en toda la grada de sur. El hincha rimense alentó desde la previa del partido y no desistió hasta el minuto final, pese al resultado parejo.
Entre los principales mensajes de los hinchas hacia jugadores viejo conocidos estuvieron algunas pifias a Gianfranco Chávez y gritos a Pedro Aquino cada vez que salía a calentar: “Aquino, ¿qué haces ahí? Tú eres celeste”, se repetía sin cesar entre la tribuna de occidente. Por su parte, el volante no ignoró los mensajes y levantó la mano a saludar educadamente a la que alguna vez fue su hinchada.
Ida y vuelta
Tras un primer tiempo donde Cristal puso contra las cuerdas a Alianza Lima, y donde el palo le negó el 1-0 a los celestes, en la complementaria las propuestas de Gorosito y Autuori fueron encontrando sentido.
Así llegó el 1-0. Mike Palomino, nervioso durante todo el partido, fue al VAR para revisar una jugada y pitó penal.
Tras el penal ejecutado por Martín Távara, Néstor Gorosito empezó a mover su banca: Pablo Lavandeira por Fernando Gaibor y Hernán Barcos por Paolo Guerrero. Apenas a los seis minutos de ingresar al campo e intercambiar la cinta de capitán, el ‘Pirata’ anticipó una asistencia de Miguel Trauco y definió para poner el 1-1 que silenció el Estadio Nacional.
El primero en ir a abrazarlo fue Pablo Lavandeira, quien le mostró su respaldo irrenunciable con un “sabía que lo harías” en medio de un fuerte apretón. Sin embargo, Barcos decidió apartarse y cruzar casi toda la cancha para buscar a Néstor Gorosito, el mismo entrenador que hace poco no aprobó su renovación para el próximo año.
Sin rencores de por medio, Barcos fue a abrazar a Gorosito y después, en conferencia de prensa, el entrenador reveló que ese gesto se debió a que en la previa el delantero le había asegurado que, si lo metía, iba a anotar. Sin duda, un claro mensaje del jugador que ha reiterado muchas veces que no quiere irse y que sigue respondiendo con goles.
Al término del partido, Gorosito nuevamente felicitó a Barcos en el campo de juego, mientras que del lado de Sporting Cristal más bien se veían algunas caras largas. Yoshimar Yotún felicitó a algunos de sus compañeros pero no se le veía satisfecho tras no haber podido defender un resultado que tuvieron a favor desde el minuto 68.
*************
Licenciada de Comunicación por la Universidad de Lima. Trabaja en El Comercio desde el 2023, cubre Alianza Lima y la selección peruana desde el 2020 con pasado en RPP Noticias, ESPN y Diario Depor. Coautora del libro "Apoderándose del área".