Cristal vs Alianza EN VIVO
Previa
Alianza Lima y Sporting Cristal se enfrentan por el partido de ida de las semifinales de los playoffs de la Liga 1 en el estadio Nacional. Luego de quedar segundo y tercero respectivamente, ambos equipos luchan por el segundo cupo que te clasifica directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025.
Bienvenidos, amigos de El Comercio, a la transmisión del minuto a minuto del partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima por el partido de ida de la semifinal de los playoffs de la Liga 1.
El partido por Liga 1 entre Alianza Lima vs Sporting Cristal iniciará a las 8:00 p.m. de Perú y las 10:00 p.m. de Argentina. A continuación, te dejamos los horarios según tu país del partido que se llevará a cabo en el estadio Nacional de Lima.