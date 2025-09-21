Sporting Cristal vs. Juan Pablo II: resumen
Yoshimar Yotún se gana la tarjeta roja.
Cristal controla el balón, pero no logra concretar una opción de gol.
Pretell le pegó desde fuera del área, pero el balón no fue a portería.
¡INICIÓ EL PARTIDO!
¿A qué hora juegan?
El juego se disputa hoy, domingo 21 de septiembre de 2025, a la 3:15 p.m. (hora peruana), que son las 5:15 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 2:15 PM de México y las 10:15 PM de España.
Bienvenidos, amigos de El Comercio, a la transmisión minuto a minuto del partido entre Sporting Cristal vs. Juan Pablo II por una nueva jornada del Torneo Clausura de la Liga 1.
Cristian Ezequiel Ramírez se ganó la tarjeta amarilla.