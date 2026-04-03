Resumen

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Edgar Lastre marca el 0 - 1 a favor de Moquegua. (Foto: Captura Liga1 Max)
Edgar Lastre marca el 0 - 1 a favor de Moquegua. (Foto: Captura Liga1 Max)
Por Redacción EC

Sorpresa en el estadio Estadio Alberto Gallardo. Sporting Cristal cae parcialmente ante Deportivo Moquegua luego de que el ecuatoriano Edgar Lastre abriera el marcador a los 15 minutos del primer tiempo, en duelo por una nueva jornada del Torneo Apertura de la Liga 1.

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