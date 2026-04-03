Sorpresa en el estadio Estadio Alberto Gallardo. Sporting Cristal cae parcialmente ante Deportivo Moquegua luego de que el ecuatoriano Edgar Lastre abriera el marcador a los 15 minutos del primer tiempo, en duelo por una nueva jornada del Torneo Apertura de la Liga 1.

La jugada encontró mal parado al arquero Diego Enríquez, quien salió del área para interceptar al atacante de Moquegua, pero no contó con su astucia para evadirlo y quedar solo frente al arco.

El tanto llega en un momento sensible para Cristal, que afronta el encuentro tras la reciente salida de Paulo Autuori, en medio de la incertidumbre por la conducción técnica del equipo.

Mientras tanto, la visita toma ventaja y complica a los rimenses en casa.