Sporting Cristal y Bentín Tacna Heroica se medirán este sábado 11 de julio en los octavos de final de la Copa de la Liga 2026, en un duelo decisivo que otorgará uno de los primeros boletos a la siguiente fase del torneo. Consulta la previa, el horario, el canal de emisión y más detalles del partido.

¿Cuándo y dónde juegan Sporting Cristal vs Tacna Heroica?

El partido entre Cristal y Tacna Heroica se jugará este sábado 11 de julio en el estadio Alberto Gallardo.

Horario del Sporting Cristal vs Tacna Heroica:

El encuentro entre Sporting Cristal y Tacna Heroica está programado para las 3:30 p.m. (15:30 horas en Perú) . A continuación, te detallamos los horarios en distintos países para que no te pierdas este emocionante partido.

Colombia y Ecuador: 3:30 p. m.

Bolivia y Venezuela: 4:30 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 5:30 p. m.

México: 2:30 p. m.

España: 10:30 p. m.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Tacna Heroica por octavos de Copa de la Liga 2026?

El partido entre Sporting Cristal y Bentín Tacna Heroica será transmitido en vivo por Bicolor+, el canal oficial de YouTube de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).