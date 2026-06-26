Cristal y Unión Comercio protagonizarán un atractivo duelo por la fecha 3 de la Copa de la Liga 2026. El conjunto celeste llega con opciones de avanzar y buscará imponer su condición de local para sellar el pase, mientras que el cuadro selvático intentará dar la sorpresa y mantenerse con vida en el torneo. Para no perderte este partido, te contamos todos los detalles a continuación.

¿Cuándo y dónde juega Cristal vs Unión Comercio?

El partido Cristal vs Unión Comercio se jugará el sábado 27 de junio a las 15:15 horas (hora peruana) en el estadio Alberto Gallardo, ubicado en el distrito de San Martín de Porres.

¿A qué hora juega Cristal vs Unión Comercio?

Perú, Colombia y Ecuador: 3:15 p. m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 4:15 p. m.

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 5:15 p. m.

España: 10.15 p. m.

¿Dónde ver Cristal vs Unión Comercio?

El partido Cristal vs Unión Comercio será transmitido EN VIVO a través de Bicolor+, el canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol en YouTube.

Programación de la fecha 3 de la Copa de la Liga 2026

Viernes 26 de junio

UTC vs. FC Cajamarca (Grupo C)

Alianza UDH vs. Unión Minas (Grupo E)

Sport Huancayo vs. ADT (Grupo E)

Universitario de Deportes vs. Atlético Grau (Grupo D)

Sábado 27 de junio

Comerciantes Unidos vs. Juan Pablo II (Grupo B)

Sporting Cristal vs. Unión Comercio (Grupo J)

Comerciantes FC vs. Estudiantil CNI (Grupo J)

Sport Boys vs. Academia Cantolao Grupo I)

Domingo 28 de junio

Alianza Lima vs. Alianza Atlético (Grupo A)

César Vallejo vs. Carlos A. Mannucci (Grupo A)

Los Chankas vs. Santos FC (Grupo G)

Cusco FC vs. Cienciano (Grupo F)

Lunes 29 de junio