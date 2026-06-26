Cristal y Unión Comercio protagonizarán un atractivo duelo por la fecha 3 de la Copa de la Liga 2026. El conjunto celeste llega con opciones de avanzar y buscará imponer su condición de local para sellar el pase, mientras que el cuadro selvático intentará dar la sorpresa y mantenerse con vida en el torneo. Para no perderte este partido, te contamos todos los detalles a continuación.
¿Cuándo y dónde juega Cristal vs Unión Comercio?
El partido Cristal vs Unión Comercio se jugará el sábado 27 de junio a las 15:15 horas (hora peruana) en el estadio Alberto Gallardo, ubicado en el distrito de San Martín de Porres.
¿A qué hora juega Cristal vs Unión Comercio?
- Perú, Colombia y Ecuador: 3:15 p. m.
- Chile, Bolivia y Venezuela: 4:15 p. m.
- Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 5:15 p. m.
- España: 10.15 p. m.
¿Dónde ver Cristal vs Unión Comercio?
El partido Cristal vs Unión Comercio será transmitido EN VIVO a través de Bicolor+, el canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol en YouTube.
Programación de la fecha 3 de la Copa de la Liga 2026
Viernes 26 de junio
- UTC vs. FC Cajamarca (Grupo C)
- Alianza UDH vs. Unión Minas (Grupo E)
- Sport Huancayo vs. ADT (Grupo E)
- Universitario de Deportes vs. Atlético Grau (Grupo D)
Sábado 27 de junio
- Comerciantes Unidos vs. Juan Pablo II (Grupo B)
- Sporting Cristal vs. Unión Comercio (Grupo J)
- Comerciantes FC vs. Estudiantil CNI (Grupo J)
- Sport Boys vs. Academia Cantolao Grupo I)
Domingo 28 de junio
- Alianza Lima vs. Alianza Atlético (Grupo A)
- César Vallejo vs. Carlos A. Mannucci (Grupo A)
- Los Chankas vs. Santos FC (Grupo G)
- Cusco FC vs. Cienciano (Grupo F)
Lunes 29 de junio
- Melgar vs. CD Moquegua (Grupo H)
- Deportivo Garcilaso vs. Deportivo Binacional (Grupo F)
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