Cristal vs Universitario EN VIVO | Últimas noticias del partido por el Clausura de la Liga 1
Último antecedente
Cremas y celestes jugaron por última vez el pasado 22 de mayo, en el marco del Torneo Apertura, y el resultado fue 2-0 a favor de la 'U', gracias a las anotaciones de Edison Flores y Diego Churín. Ese partido se disputó en el estadio Monumental.
Para los cremas, el partido ante los celestes será como una final, pues de ganar hoy y hacer lo propio el domingo ante ADT, en la ciudad de Tarma, lograrán coronarse ganadores del Torneo Clausura y tricampeones del fútbol peruano.
Por su parte, Universitario de Deportes, líder absoluto de la tabla del Clausura y Acumulada de la temporada, llega al choque ante los del Rímac en una inmejorable situación, pues lidera el torneo con 33 unidades, y logró vencer de forma agónica por 2-1 a Ayacucho FC en el Estadio Nacional, el pasado lunes 20 de octubre.
En la fecha pasada, los rimenses ganaron a domicilio por 0-1 a Deportivo Garcilaso, gracias al tanto anotado por Irven Ávila.
Sporting Cristal, cuarto en la tabla del Clausura con 22 puntos, llega a este encuentro con la necesidad imperiosa de sumar una victoria, ya que es la única forma que tiene de acercarse precisamente a la 'U', su rival de hoy, que ostenta el primer puesto con 33 unidades.
Si quieres ver el clásico online por internet, podrás sintonizar la app de Liga 1 Play o Zapping TV, que están disponibles en iOS y Android, además, también lo podrás mirar desde su sitio web.
La transmisión del partido estará a cargo de Liga 1 MAX. Si lo quieres ver por TV en cable, deberás contratar cualquiera de los siguientes cableoperadores: DirecT V, Claro TV, Win, entre otros
Este partido, que inicialmente había sido programado para el 15 de octubre - no se disputó aquel día por falta de garantías -, se jugará en el Estadio Nacional, a las 8 p.m.
Sporting Cristal recibe hoy a Universitario de Deportes, en el partido por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.
