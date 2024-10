¿A qué hora juegan Sporting Cristal y Universitario este miércoles?

Ver Cristal vs Universitario EN VIVO: mira la transmisión del partido por la decimoquinta jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto. El partido se juega este miércoles 23 de octubre de 2024, desde las 8:30 de la noche, en el Estadio Nacional. El partido entre Universitario y Sporting Cristal se puede seguir por televisión y en plataformas streaming. Liga 1 MAX (L1 MAX) es el canal que trasmite por cable en DIRECTV, Claro TV y Best Cable. Este canal también se puede mirar por internet desde dispositivos a través de DirecTV GO, Fanatiz, Claro TV+, Zapping TV y Liga 1 Play.