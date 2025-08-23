Cristal vs. UTC en vivo
¿Dónde ver? Liga 1 Max, transmite el partido en Perú a través de DirecTV, Win, Claro TV, Mi Fibra y Zapping TV. Fanatiz lo pasa en Estados Unidos.
¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 23 de agosto de 2025, a las 11:00 a.m. (hora peruana), que son las 1:00 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 10:00 AM de México y las 6:00 PM de España.
Bienvenidos, amigos de El Comercio, a la transmisión minuto a minuto del partido entre Sporting Cristal y UTC por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1.
