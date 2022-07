UTC vs. Sporting Cristal EN VIVO EN DIRECTO ONLINE se enfrentan este martes 26 de julio por la cuarta jornada del Clausura 2022 a las 3:15 p. m. (hora peruana). El encuentro se jugará en el Estadio Héroes de San Ramón. El cuadro cajamarquino llega a este encuentro tras perder (1-3) ante Atlético Grau en condición de visita. El ‘Gavilán’ se adelantó en el marcador gracias al gol de Luis Trujillo, sin embargo, el cuadro local le dio vuelta al partido con los tantos de Rostaing y Rodrigo Salinas (2).

De esa manera, se quedó con solo tres puntos en este segundo torneo del año. Aunque también debe fijarse en el acumulado, pues marcha en la undécima casilla con 23 unidades y buscará clasificar a un torneo internacional.

UTC vs. Sporting Cristal: horarios

Perú: 3:15 p. m.

México: 3:15 p. m.

Ecuador: 3:15 p. m.

Colombia: 3:15 p. m.

Argentina: 5:15 p. m.

Uruguay: 5:15 p. m.

Chile: 4:15 p. m.

Por otra parte, Sporting Cristal descansó la fecha pasada, pero llega con dos victorias consecutivas en el Clausura 2022. En la segunda jornada, venció a Melgar (1-0) en Arequipa y, ahora, espera un nuevo triunfo en condición de visita.

Tras el partido ante el cuadro rojinegro, el DT del club celeste, Roberto Mosquera, destacó la respuesta de su elenco, pese a las bajas. “Nosotros hemos inventado un equipo sobre una estructura muy sólida. Hoy no estuvo Christofer Gonzáles, Grimaldo, Yotún, Chávez. Pueden faltar algunos, pero no cambiamos la manera de jugar, nuestra intención. No nos quejamos cuando falta alguien, le tenemos que dar solución”, señaló en conferencia de prensa.

El estratega peruano espera que la primera mitad del partido en Arequipa se repita. Los celestes consiguieron dominar el juego y golpear en un momento importante del partido. “El primer tiempo fue soñado. Es difícil jugar un tiempo como lo hicimos, casi a la perfección”, sentenció el DT.

“Teníamos que tener cuidado con Ramos y Reyna. Ambos tienen un momento feliz. Están logrando un presente de selección. Tuvimos mucho cuidado con ellos porque trepan muy bien, lo hacen con criterio. Estuvimos atentos. Hubo una buena lectura para cortarle los circuitos a Melgar”, añadió.

Cabe resaltar que luego del partido ante UTC, Sporting Cristal se mentalizará en el choque de este domingo ante Alianza Lima en el Estadio Nacional.

UTC vs. Sporting Cristal: canales

El encuentro entre UTC vs. Sporting Cristal se transmitirá en exclusiva mediante las pantallas de GOLPERÚ (canal 14 y 714 en HD). De la misma manera, los hinchas de cada equipo podrán ver el partido en la aplicación de Movistar Play.

UTC vs. Sporting Cristal: últimos enfrentamientos