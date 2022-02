Conforme a los criterios de Saber más

Solo le falta estampar su firma en el contrato, aunque ya lo hizo en una camiseta del club acompañando el rito futbolístico con una gran sonrisa. Lo cierto es que Cristian Benavente Bristol (España, 1994) está en Lima para sellar su incorporación a Alianza Lima por todo el 2022. Con 27 años, casi 28, y once largos meses de inactividad, el ‘Chaval’ busca relanzar su carrera en su primera incursión en el fútbol peruano. “Muy contento, con ganas de empezar ya esta nueva etapa”, dijo en un corto video que publicó la conocida cevichería “Mi Barrunto”, una especie de templo al lado de Matute, en el corazón de La Victoria, al que van todos los aliancistas.

El último partido oficial del ‘Chaval’ fue el 26 de febrero del 2021. Aquel día su club, el Sporting Charleroi, cayó 2-1 ante el Genk por la liga belga y el atacante jugó apenas 20 minutos. De ahí no volvió a reaparecer. De hecho, desde enero de 2019 hasta febrero del año pasado -dos años- disputó 39 partidos en cuatro equipos distintos: Pyramids de Egipto (12 PJ, 3 goles), Nantes de Francia (13 PJ), y Antwerp (9/2) y Charleroi (5/0) de Bélgica.

Cristian Benavente se lució con la camiseta de Alianza Lima. Foto: Twitter.

Con los antecedentes sobre la mesa, sin oportunidades en el Pyramids y sin opciones en Europa (el mercado de pases ya cerró), Cristian aceptó la propuesta de Alianza. Entendiendo quizá que la chapa de “canterano del Real Madrid” ya quedó atrás, con un grato recuerdo, y lo que necesita es mostrarse para volver a la selección peruana, su gran objetivo. Con la Bicolor no juega desde noviembre del 2019, en la caída 1-0 ante Colombia en un amistoso jugado en Miami. Aquel día ingresó en el inicio del segundo tiempo.

Más allá de cuestionarnos qué pasó con el Benavente del Sudamericano Sub20 de 2013 o el que dio destellos de buen fútbol con Sergio Markarián en su última etapa con la selección, la pregunta del millón es: ¿qué será de él? ¿En cuánto tiempo podrá ponerse la blanquiazul y, por fin, ingresar a un campo de fútbol? Y, sobre todo, ¿cuál es la posición en la que mejor rindió y si eso beneficia o perjudica el trabajo de Carlos Bustos?

“Aldair Fuentes ya está acá y Benavente está llegando, van a estar con nosotros pronto. Creemos que tenemos un gran plantel para enfrentar lo que queda del año. Estamos bien, pero si aparece un jugador que esté identificado con la institución siempre tendrá las puertas abiertas”, señaló el técnico sobre los dos nuevos jales y dejando encendida la mecha de la bomba que significaría el retorno de Paolo Guerrero a La Victoria.

Benavente: radiografía de un atacante inteligente

En 2013, luego de la victoria 2-1 ante Panamá en un amistoso de la selección peruana en la que anotó un tanto, Daniel Ahmed, extécnico de aquella Sub20 que estuvo a punto de llegar al Mundial de la categoría ese mismo año, analizó el desempeño de Cristian Benavente, su exdirigido, para El Comercio. Y esto fue lo que dijo:

“Es un jugador inteligente. Demostró que quería ser protagonista. Si uno repasa las acciones, estuvo constantemente desmarcándose para iniciar las jugadas. Inicialmente no le veía grandes movimientos de desmarque para ser el enlace ideal, para recibir bien desmarcado. Pero ha tenido una evolución importante. Recibe siempre perfilado y de cara al arco. Lo que resolvía a dos tiempos, ahora a uno solo. Eso le permite explotar más la posición de enlace. Antes lo veía mejor de segundo delantero. Maneja los dos perfiles, define bien, tiene gambeta, potente en arranque, esas características que me convencieron de que juegue allí. Pero a partir de que empezó a desmarcar mejor, ahora ya lo puede hacer en las dos. Como segundo delantero o enlace. Benavente juega atrás de los delanteros, va a la banda, se vuelve ‘9′, es completo”.

“Benavente jugó ese Sudamericano como extremo por derecha principalmente, pero también cambiaba de perfil. Dominó mucho las diagonales a pie cambiado buscando el área rival para rematar. Le cometieron así algunos penales. No llegaba a ser un delantero pero sí un falso 9 que no estaba con referencias cuando entraba al área”, lo describe Elkin Sotelo, enviado especial de El Comercio para aquel torneo.

Antes del Sudamericano, Cristian ya había sido convocado por Sergio Markarián a la selección mayor. Tras su debut ante México, tocó enfrentar a Panamá y anotó un gol. El ‘Chaval’ ingresó en el segundo tiempo por Yordy Reyna y jugó como un falso 9. De hecho, su tanto llegó tras un centro rasante de André Carrillo que remató de primera desde el borde del área. Antes, en el Real Madrid Castilla, había jugado de mediocampista con Zinedine Zidane como técnico. De hecho, fue convocado para algunos entrenamientos con el primer equipo.

“Lo de la selección es extraño porque con Markarián sí jugó bien cuando era muy joven. Con Ricardo Gareca no encontró su lugar, era más volante y tenía que hacer recorridos. Eso lo complica. Como atacante le va mejor”, señala Víctor Zafferson, scout peruano.

“En Sporting Charleroi le daban mucha libertad y no tenía tanto compromiso con la marca. Creo que eso hizo que en la selección peruana no marcara una clara diferencia porque no es su fuerte. Aparte que Ricardo Gareca lo puso más de una vez por derecha”, nos dice Adrián Cabrejo, fundador de la reconocida página Embajadores Criollos, dedicada a seguir a los peruanos en el mundo hasta hace poco.

Pasaron los años y Benavente fue creciendo, dejando de ser la promesa y enfrentándose a la presión de consolidarse. Salió del Real Madrid Castilla y se fue al Milton Keynes Dons de la Segunda de Inglaterra. Luego caló en el Sporting Charleroi donde parecía haber encontrado su lugar en el mundo: cuatro temporadas llenas de buenas actuaciones. Después vino el declive ya mencionado: de Egipto a Francia y luego de vuelta a Bélgica sin éxito.

“Yo he visto jugar a Benavente en Bélgica últimamente y definitivamente es delantero, pero por fuera. Empieza por fuera y hace muy buenas diagonales. Básicamente de derecha a izquierda. Siendo él diestro tiene la fortaleza de que domina las dos piernas. Entonces en el uno contra uno no se sabe el lado por al cual puede encarar. También lo vi jugar de 9, pero no es su mejor posición. Es atacante por fuera y sabe llegar”, afirma Zafferson.

“El mejor Benavente lo vi libre arrancando desde la izquierda, pero con mucha libertad para hacer el movimiento hacia el medio, ubicándose como una especie de enlace detrás de los delanteros. De hecho, hay un golazo que le hizo al Anderlecht en el que inició por ese sector y se movió hacia el medio mientras los rivales pasaban uno por uno”, recuerdo Cabrejo.

Cristian es un jugador que puede ser utilizado por las bandas o detrás del delantero. Sin embargo, queda claro que le cuesta hacer el recorrido o apoyar en la marca cuando no tiene el balón.

¿En qué puesto jugaría en Alianza Lima?

El empate ante Atlético Grau dejó agrias sensaciones en La Victoria. Alianza Lima no pudo en su primer partido oficial como campeón, pero el técnico Carlos Bustos mostró los dos esquemas que podría usar más a lo largo de este año: el 3-5-2 que utilizó en 2021 o el 4-3-3. ¿En cuál podría adaptarse mejor Cristian Benavente?

Para Víctor Zafferson, en ambos. “En Europa lo vi muy bien en 4-3-3 por izquierda y por derecha. A veces haciendo diagonales aparecía de ‘9′. Yo creo que en Alianza puede jugar arriba con Wilmer Aguirre y Hernán Barcos, aunque en un 3-5-2 acompañando a Barcos como delanteros”.

Cristian Benavente jugando detrás de Hernán Barcos con libertad para moverse por todo el frente de ataque.

Adrián Cabrejo va por el mismo camino. “En un 3-5-2 podría jugar en la posición de Aguirre y quedar perfilado de cara al arco en un eventual pivoteo de Barcos. Al ser un jugador con gol puede cumplir con esa función. En el 4-3-3 definitivamente como extremo abierto por izquierda, ahí tendría mayor libertad de movimiento hacia el medio”.

Desglosando el análisis de ambos especialistas, podemos decir que Cristian Benavente pelearía un puesto con Wilmer Aguirre, quien desde la última parte de la temporada pasada y en el arranque de este ha sido el compañero de Hernán Barcos en ataque. En el otro esquema táctico, el 4-3-3, jugaría en el lugar que está ocupando Aldair Rodríguez o Darlin Leiton cuando ingresan. Por la derecha el técnico Carlos Bustos siempre ha ubicado como extremo a Arley Rodríguez, el mejor cambio que tiene Alianza por lo que genera con su ingreso -gracias a él llegó el empate en el debut-.

Cristian Benavente jugando como extremo por izquierda con la chance de intercambiar posición con el otro extremo.

¿Cuánto le costará estar al cien por ciento?

Cristian Benavente no juega desde febrero del año pasado. Es decir, está a días de cumplir un año de inactividad. Sin duda esa es una de las razones por las que han surgido dudas con respecto a su fichaje. Pero, ¿cuánto afecta a un futbolista no jugar por tanto tiempo? Al respecto, Sebastián Morales, expreparador físico de la San Martín y autor de dos libros (Fútbol complejo y El microciclo estructurado), nos dice lo siguiente:

“El no jugar hace tanto le afecta en su juego. El juego es un todo que se estructura por la interacción y retroacción de todas las partes, una de ellas es la física. Para que un jugador esté en forma deportiva, todas las estructuras deben funcionar e interactuar de forma correcta. El fútbol es un deporte colectivo y si no tenes competencia hace mucho tiempo, por más que entrenes “físicamente” de forma individual, el rendimiento futbolístico va a ser seguramente bajo”, nos dice.

Morales también añade, y hace hincapié, en que podría estar expuesto a las lesiones debido al prolongado tiempo fuera de las canchas. “Porque la lesión no es solo por lo físico sino también por componentes emocionales, de estrés y demás, y de cuestiones que solo el juego te lo da como la adaptación a la naturaleza del fútbol”.

Cristian Benavente decidió que el fútbol peruano sea su trampolín para relanzar su carrera futbolística. Con la presión de estar listo para la Copa Libertadores y destacar en el torneo internacional y la Liga 1, el ‘Chaval’ deberá ponerse a punto lo más rápido posible.

Últimas temporadas

de Benavente Club PJ Goles 2020-21 S. Charleori (BEL) 5 0 2020-21 Antwerp (BEL) 9 2 2019-20 Nantes (FRA) 13 0 2019 Pyramids (EGI) 12 3

