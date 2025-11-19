Cristian Benavente tuvo su estreno goleador con camiseta de Sporting Cristal, en el triunfo parcial de los celestes ante Atlético Grau de Piura, en el estadio Campeones del 36 de Sullana.

A los 36 minutos, aprovechó que la zaga alba quedó mal parada y frente al golero Patricio Álvarez no dudó y definió con categoría para el 1-0.

GOL DE BENAVENTE

Gol de Benavente para el 1-0 de Cristal vs. Grau. (Video: L1 MAX)

Cabe destacar que el entrenador bajopontino, Paulo Autuori, decidió alinear a un equipo alterno y tener a una importante cantidad de jóvenes también en el banco de suplentes.

Sporting Cristal culminó en la cuarta casilla de la tabla acumulada y solo juega este partido para cumplir el fixture del Torneo Clausura.

Su enfoque está en los playoffs para determinar qué club peruano clasificará de manera directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

