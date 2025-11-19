A los 36 minutos, abrió el marcador en el partido ante Atlético Grau en duelo disputado en Sullana.
Redacción EC
Redacción EC

tuvo su estreno goleador con camiseta de , en el triunfo parcial de los celestes ante Atlético Grau de Piura, en el estadio Campeones del 36 de Sullana.

A los 36 minutos, aprovechó que la zaga alba quedó mal parada y frente al golero Patricio Álvarez no dudó y definió con categoría para el 1-0.

Carlos Lázaro

GOL DE BENAVENTE

Gol de Benavente para el 1-0 de Cristal vs. Grau. (Video: L1 MAX)
Gol de Benavente para el 1-0 de Cristal vs. Grau. (Video: L1 MAX)

Cabe destacar que el entrenador bajopontino, Paulo Autuori, decidió alinear a un equipo alterno y tener a una importante cantidad de jóvenes también en el banco de suplentes.

Sporting Cristal culminó en la cuarta casilla de la tabla acumulada y solo juega este partido para cumplir el fixture del Torneo Clausura.

Su enfoque está en los playoffs para determinar qué club peruano clasificará de manera directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

