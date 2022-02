Cristian Benavente vivió un día muy especial como nuevo jugador de Alianza Lima. El atacante participó del primer entrenamiento sus nuevos compañeros y luego expresó las sensaciones por firmar con el vigente campeón peruano durante la presentación oficial. Pero, tras la conferencia de prensa, el jugador siguió comentando sobre la nueva experiencia en su carrera.

En ese sentido, el ‘Chaval’ brindó detalles sobre el vínculo sentimental con los íntimos. “En mi familia, no te voy a mentir, hay hinchas de otros clubes, pero mi familia más cercana sí son hinchas. Aunque no he vivido en Perú, he venido varias veces aquí, al final es algo que te contagia. Se ve en la calle, los aficionados y si lo tienes en casa es algo que no puedes evitar”, expresó.

Entonces, tras aquella confesión, Benavente ya imaginó cómo será convertir un gol con todo el público alentando. “Anotar en Matute lleno podría ser una de las experiencias más emocionantes, la afición es muy buena. Aquí en Sudamérica el fútbol se vive un poco más que en Europa. Por esa situación podría ser más llamativa que en Bélgica”, manifestó en Movistar Deportes.

Adaptación y selección peruana

Desde su primera intervención en la sala de prensa del estadio Alejandro Villanueva, Cristian enfatizó que siempre piensa en la selección peruana. Sin embargo, una eventual convocatoria llegará como consecuencia del trabajo que realice con Alianza Lima. Eso sí, el futbolista agradeció al comando técnico de la Blanquirroja por las buenas referencias que dieron a los victorianos.

“Sobre las referencias, agradecer ese tipo de opiniones. Tengo la misma opinión sobre el comando técnico. El tema de selección siempre está ahí. No puedo decir que no pienso en selección. Siento que ahora es algo que está muy al horizonte porque me siento en otras situaciones. Es inevitable pensar volver a la selección”, sostuvo.

De otro lado, Benavente admitió que tendrá mucho por trabajar con relación a su adaptación. El mediocampista recordó que nunca vivió en Perú y, por lo tanto, tendrá una tarea para acostumbrarse al ritmo de Lima, aunque consideró que siente a la ciudad como su casa.

“Tengo que adaptarme porque nunca viví, pero lo siento como mi casa. Por ejemplo, Madrid es como mi casa, pero ocho años que no vivo allá. Tengo la sensación de volver a una ciudad en la que estoy cómodo”, expresó.

También aclaró Benavente que, tras tantos años jugando en Europa, requiere una adaptación al ritmo sudamericano. “El europeo que viene a Sudamérica también se tiene que acostumbrar. Son ideas parecidas pero que hay detalles que cambian, no te puedo decir exactamente qué, sobre el fútbol peruano, recién hice mi primer entrenamiento. Será mi primera experiencia y sabré cómo es el fútbol sudamericano dentro de un mes”, cerró.