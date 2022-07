Además de ser el autor del primer gol de la tarde, Cristian Benavente fue protagonista en el Alianza Lima vs. Sport Boys del reciente domingo por la expulsión que sufrió. De acuerdo al cuarto árbitro, hubo una agresión verbal (mentada de madre) del ‘Chaval’ hacia el árbitro Bruno Pérez; no obstante, Diego Saffadi, delantero del equipo chalaco, negó ello.

“No le mentó la madre en ningún momento. Yo he estado al costado. De lo que yo escuché, no pasó eso. Sí no le hacía caso (a Benavente), por las circunstancias del partido también. Vi la situación y, entre comillas, metí presión, pero no pasó eso”, declaró a GOLPERU Saffadi, jugador que fue infraccionado por Benavente, según Pérez,

“Es cuestión del árbitro también. No hizo caso (Benavente), no acató lo que decía el árbitro, pero lo que había escuchado es que decían que le había mentado la madre y no fue así”, sentenció Saffadi, uno de los refuerzos de Sport Boys para esta temporada, tras su paso por Alianza Atlético.

Ante el citado canal, Saffadi también lamentó la caída (3-1) a manos del elenco blanquiazul en Matute. “El equipo lo dio todo ante un duro rival. Se vio reflejado en la cancha el esfuerzo que hicimos, pero Alianza concretó las que tuvo”, comentó.

Mientras que Alianza Lima visitará a Carlos A. Mannucci el sábado 23 de julio, en el Estadio Mansiche, Sport Boys recibirá a la Universidad San Martín el mismo día, en el Estadio Iván Elías Moreno. Ambos partidos corresponden a la tercera jornada del Torneo Clausura de la Liga 1.