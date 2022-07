La actuación de Cristian Benavente en el partido Alianza Lima vs. Sport Boys, por la segunda fecha del Torneo Clausura, venía siendo destacada, puesto que se encargó de anotar el 1-0 parcial de los ‘Blanquiazules’. Sin embargo, el volante no pudo culminar las acciones, puesto que fue expulsado en el arranque del segundo tiempo (61′).

Un día después del cotejo, el futbolista brindó declaraciones del hecho y detalló cómo se dio la situación que conllevó a la tarjeta roja que recibió. “En esa jugada, le entrego la pelota a un oponente y el árbitro decide que es amarilla. Luego de eso, yo hice dos gestos y el juez me llamó”, comentó el ‘Chaval’ a RPP.

“No era para que me amonesten, en ningún momento le falté el respeto a Bruno Pérez ni dije insultos hacia su familia”, agregó el deportista, que lleva seis goles con la camiseta de Alianza Lima en lo que va de la temporada 2022.

“Quiero que quede claro que nunca le dije al colegiado algo sobre su madre, como se ha mencionado. Luego, el árbitro me dijo que me expulsó por los gestos”, manifestó Benavente, quien por lo pronto no estará en el duelo ante Carlos A. Mannucci (tercera jornada), programado para el sábado 23 de julio (3:30 p. m.).

De la misma forma, Cristian reveló que tuvo una conversación con el juez nacional para aclarar lo ocurrido. “Al término del encuentro, hablé con Bruno Pérez y todo quedó zanjado. Espero tener la menor sanción posible”, concluyó el volante respecto al tema.

Por otro lado, pensando en lo futbolístico, Benavente destacó su escenario ideal de cara a fin de año. “Ahora quiero lograr el Clausura con Alianza Lima y luego... todavía no lo sé. Mi contrato acaba a final de temporada y es temprano para hablar de renovación. El plan perfecto sería ser campeón este año y con Jefferson Farfán. Se le espera con muchas ganas y tengo toda la confianza de que va a volver pronto”, sentenció.