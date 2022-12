“No sé por qué la gente me quiere tanto”, expresaba hace cuatro años un Cristian Benavente confundido, pero a la vez agradecido por el enorme cariño que le daban los peruanos sin cesar. Las cosas no han cambiado mucho desde entonces. Hoy en día, el ‘Chaval’ sigue sin encontrar la respuesta a esta pregunta, pero ya no por el afecto de hinchas blanquirrojos, sino de hinchas de Alianza Lima que ahora son los que le respaldan incondicionalmente.

Benavente no nació ni creció en el Perú, pero su historia siempre estuvo vinculada y predestinada a nuestro país. Él mismo, poco a poco, se encargó de forjar un amor colosal por nuestra cultura, nuestros colores y nuestras costumbres, lo cual le ha sido retribuido a creces. MIRA- A la espera de las garantías: así será la Noche Crema y lo que se sabe de la Tarde Blanquiazul La tierra de su querida madre, pues, hoy también es su tierra. No cabe duda. Y es que, desde pequeño, él estaba decidido a cumplir un sueño con Perú antes que con España, donde precisamente nació. Figura prometedora del Real Madrid Castilla, entrenado por nada más y nada menos que Zinedine Zidane, el ‘Chaval’ siempre lo ha tenido todo para brillar en este deporte y siempre eligió a nuestro país por sobre todas las cosas. Es este gran compromiso, amor, talento y calidad lo que le permitió ganarse harto cariño de la hinchada nacional en su momento. De hecho, primero ilusionó a todos destacando en la Sub-17 y Sub-20 peruana. Luego, su oportunidad en la selección mayor llegó más temprano que tarde, merecidamente. Impulsado por la afición peruana, comenzó a ser convocado por Sergio Markarián y después, muy pocas veces, por Ricardo Gareca. Cristian Benavente ha tenido el apoyo de la hinchada peruana desde un inicio | Foto: GEC / LEONARDO FERNANDEZ Precisamente para el ‘Tigre’, Benavente no llegó a ser un arma vital en la selección como se esperaba. El ‘Chaval’, joven aún y con mucho potencial, fue marginado varias veces de las convocatorias, lo cual disgustaba a no pocos peruanos. Pero ni su fuerte lazo con la hinchada le ayudó a consolidarse con la ‘bicolor’ como tanto deseaba. No fue considerado en la lista mundialista de Rusia 2018 y, de hecho, no ha vuelto a ser convocado desde un amistoso en noviembre del 2019 (contra Colombia). Posteriormente a ello, su carrera fue cuesta abajo. Querido en Alianza Lima Benavente pasó un año inactivo por problemas con el Pyramids FC, por lo que a inicios de este año decidió aventurarse por primera vez en el fútbol peruano con uno de los clubes más ganadores del país: Alianza Lima. El recibimiento del pueblo aliancista al ‘chaval’ ha sido tan bueno como el cariño que tenía tiempo atrás de la mayoría de peruanos. Ahora son los blanquiazules los que respaldan totalmente al jugador más allá de que no ha logrado rendir como se espera de alguien que proviene del máximo nivel de Europa. Si bien su estreno con el club íntimo fue espectacular, debutando con un golazo de tiro libre, poco a poco se fue desinflando en el camino y algunos problemas físicos, además, le privaron de la parte final del campeonato local. Cristian Benavente ahora es querido por la hinchada de Alianza Lima Foto: Violeta Ayasta/ @photo.gec / VIOLETA AYASTA Aún así, gran parte de la hinchada blanquiazul le ha respaldado todo este tiempo para que continúe en el equipo la próxima temporada. Por eso, su renovación oficial, hecha realidad el último jueves, ha llenado de alegría a muchos. Y no es para menos. En Benavente siempre está puesta la esperanza de que en cualquier momento pueda desatar todo su potencial en la Liga 1. El recuerdo de quien pudo ser, aún podría ser en Alianza Lima. Todavía tiene 28 años. “Benavente es una promesa perpetua. Siempre se espera que ya, que esta sea su temporada, como las ha tenido buenas hace varios años, pero las lesiones e inactividad le han jugado en contra. Está la ilusión de que despierte y sea su año. Además, tiene la imagen de buen profesional desde sus épocas más antiguas en la Selección”, señala Bruno Ortiz Jaime, dueño del portal Alianza History. Además, en el corto tiempo que ya estuvo se ha ganado el gran afecto de los ‘íntimos’ incondicionalmente. De perfil bajo, comprometido siempre con el equipo y respetuoso en todo momento, el ‘Chaval’ logró poner a la hinchada de su lado pese a no contribuir lo suficiente. ¡Nuestro ‘𝗖𝗵𝗮𝘃𝗮𝗹' continúa en la 𝗯𝗹𝗮𝗻𝗾𝘂𝗶𝗮𝘇𝘂𝗹!💙👏🏾



¡Vamos por ese 2023, Cristian! 💪🏾#AlianzaBicampeón#ArribaChaval pic.twitter.com/6QgVG6HjTf — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) December 22, 2022 “Se valora mucho su profesionalismo en todo sentido. No ha tenido conflictos dentro del grupo. En lo futbolístico ha mostrado condiciones, sobre todo en sus primeros partidos, pero no lo ha sabido sostener a lo largo de la temporada. Quizás ha tenido un poco de mala suerte con algunas lesiones”, expresa José Carlos Rojas, historiador e hincha acérrimo de Alianza Lima. Por último, y no menos importante, estamos hablando de un jugador que tiene bastantes cualidades técnicas que pueden sumar a cualquier equipo. Por eso, es preferible tenerlo como aliado que como adversario. A ello se debe, principalmente, su renovación. Aún puede aportar más de lo que muchos imaginan. De todas formas, en la temporada que se avecina se espera que Benavente ahora sí pueda responder a la altura de lo que él mismo significa como jugador y del talento que indudablemente goza. Empezará nuevamente de cero y, por ello, tendrá que buscar la forma de ganarse un lugar importante en un equipo que se está reforzando de la mejor forma posible para el 2023. “Para el próximo año no sería el titular claramente, pero con un mayor trabajo de su parte podría meterse en los planes del técnico aliancista”, dice José Carlos Rojas. “Se espera, inicialmente, que tenga una continuidad. Que sus actuaciones no se justifiquen en que no jugó en su mejor puesto y por fin Salas se la delimite. Luego que pueda reeditar el nivel internacional que alguna vez supo mostrar”, complementa Bruno Ortiz.