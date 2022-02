Ayer, Alianza Lima derrotó 3-1 a Carlos A. Mannucci en un partido más que emocionante, los ‘íntimos’ lograron darle vuelta al marcador en la segunda parte con goles de Barcos, Míguez y Benavente. El ‘Chaval’ hizo su debut con camiseta de Alianza, anotando un golazo de tiro libre y ganándose los aplausos de los hinchas ‘Blanquiazules’.

Tras su primera experiencia en Matute, Benavente dio detalles de lo que vivió dentro del campo. “La afición anima todo el tiempo, creo que ayer fue el motor para que el equipo no se venga abajo, sobre todo por las circunstancias del partido, y fue muy emocionante la verdad. Hubo un ambiente muy bueno, y eso al final da puntos”, declaró Benavente para Ovación.

Posteriormente, contó qué decidió con Carlos Bustos tras recibir su pase. “Cuando llegó mi pase, hablé con el ‘profe’ Bustos y decidimos que era una buena oportunidad en casa y con nuestra gente, y al final se dio el estreno y me quedo muy contento”.

Finalmente, contó cómo se siente físicamente. “En esta semana de entrenamiento me he sentido muy bien, y de a pocos voy a llegar a mi cien por ciento en lo físico, aunque ya me encuentro muy bien, ayer los minutos que tuve me sentí bien, pero siempre se puede mejorar”.

Sobre su gol

Cristian Benavente se estrenó con los colores blanquiazules con un gol de lujo, tras disparar un tiro libre a favor de Alianza Lima. El mediocentro ofensivo se refirió a cómo tomó la decisión de disparar directo.

“No sabíamos si tocarla un poco y pegarle, pero, al final decidí pegarle directo. Pablo Lavandeira me dio la confianza, entrenamos esta semana. Contento por el gol y por los tres puntos”, concretó el ‘Chaval’.

Conforme a los criterios de Saber más

MÁS EN DT...