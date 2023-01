El año 2020 no es bien recordado por Alianza Lima; sin embargo, un momento que quedó en la memoria de los hinchas se produjo al inicio de temporada, cuando se realizó la Noche Blanquiazul. En la presentación de todos los jugadores, Cristian Zúñiga sorprendió a más de uno al bailar cuando pronunciaron su nombre.

El delantero colombiano, que llegaba como la carta gol de los victorianos, se presentó ante miles de aficionados de una manera particular: bailando en medio del escenario mientras sus compañeros lo aplaudían. Ahora, tres años después, el propio jugador reveló por qué lo hizo.

“Cuando fue la presentación de Alianza Lima, la verdad yo estaba nervioso porque estábamos con miles de personas en ese estadio. Yo le dije a Leao Butrón: ‘¿Qué puedo hacer yo cuando salga?’”, comenzó diciendo en una reciente entrevista para Guerreros del Sur, un programa de redes sociales.

“Estaba nervioso, créeme porque había una multitud en el estadio. Él me dijo: ‘Sal como tú quieras. Muéstrate como tú eres’, y bueno me dio la confianza el capitán y cuando me nombraron, me presentaron y yo bailé hasta el final”, sentenció Cristian Zúñiga.

VIDEO RECOMENDADO Cristian Zúñiga sorprendió con un bailecito que emocionó a los hinchas de Alianza Lima. (Video: Gol Perú)

El ahora jugador del Municipal Pérez Zeledón de Costa Rica se fue de Alianza Lima antes de culminar su contrato. Jugó un total de 13 partidos y no logró marcar.