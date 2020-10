Conforme a los criterios de Saber más

No estuvo a la altura. Cristian Zúñiga llegó con muchas esperanzas de ser el goleador de Alianza Lima a inicios de 2020, pero se fue por la puerta falsa a mitad de temporada. El colombiano no anotó ni una sola vez en trece partidos y deja un recuerdo pobre para los hinchas blanquiazules. Más allá de eso, él fue uno de los varios refuerzos que llegaron a La Victoria esta temporada, todos cuestionados por sus rendimiento. A continuación, hacemos un repaso de cada uno.

- CRISTIAN ZÚÑIGA -

Goleador en Panamá. Apenas remató ocho veces al arco con camiseta blanquiazul. No es lo que todo futbolista espera, pero en un futuro se hablará de él como uno de los refuerzos extranjeros más bajos que llegó al torneo local. Es más, el resbalón ante Vallejo o el disparo desviado con Racing serán las dos acciones que más se le recordarán. También se va sin una sola asistencia y, pese a que jugó poco, dos tarjetas amarillas.

En dos ocasiones arrancó de titular, completando los noventa minutos en solo una oportunidad. El norteño decidió dejar el club pese a que, claramente, era la primera opción de recambio de Mario Salas. Su salida deja a Alianza Lima con menos delanteros de los que ya cuenta, pues ‘Fede’ Rodríguez y Adrián Balboa no siguen más, sumando a que Beto Da Silva continúa lesionado.

Cristian Zúñiga en Alianza Lima 2020 Liga 1 y Libertadores Partidos 13 (2 titular) Goles 0 Minutos 326 Amarillas / Rojas 2 / 0 Disparos 8 Asistencias 0

Cristian Zuñiga erró dos ocasiones de gol clara en su paso por La Victoria. (Foto: Alianza Lima)

- BETO DA SILVA -

Considerado por Ricardo Gareca hasta marzo de la temporada pasada; sin embargo hoy está lejos que el ‘Tigre’ lo llame nuevamente. El acatante apenas ha jugado en dos de los 18 partidos de Alianza Lima esta temporada, uno por Copa Libertadores y otro por Liga 1. Su última aparición sucedió en marzo, en el clásico. Una nueva lesión, algo constante en su carrera, lo han marginado del primer equipo.

Cero goles, cero asistencias y un remate desviado ante la 'U' es el resumen de su paso por el cuadro blanquiazul. Mario Salas sabe que puede sacar su mejor nivel al tenerlo en forma, pero primero debe dejar atrás todas sus dolencias. También, más allá de no llegar siquiera a los 200 minutos de juego, ha recibido una tarjeta amarilla. En La Victoria lo necesitan sano ante la falta de atacantes.

Beto Da Silva en Alianza Lima 2020 Liga 1 y Libertadores Partidos 2 (2 titular) Goles 0 Minutos 150′ Amarillas / Rojas 1 / 0 Disparos 1 Asistencias 0

Beto da Silva no juega desde el 8 de marzo, en el Clásico ante la 'U'. (Foto: Fernando Sangama / GEC)

- RUBERT QUIJADA -

Uno de los que más destacó. El venezolano le ha dado seguridad a la defensa y, desde que llegó Mario Salas, tiene dos misiones clave: marcar al '9′ de todos los rivales y mandar el balón largo en todos los saques de meta. A diferencia de los dos refuerzos ya mencionados, tiene quince presencias, todas como titular, y solo en una ocasión no jugó los noventa minutos al ser expulsado. En cuatro, Alianza Lima no recibió gol.

El defensor ha ganado el 71% de sus duelos, recuperó 170 balones y suma 77 despejes. En la línea de tres, que se usó en algunos partidos, jugó muy cómodo por la banda izquierda. La característica del pase largo no es un detalle menor, al acumular 129 desde que llegó al club, pero solo la mitad fueron correctos. Ese es el gran detalle que debe mejorar.

Rubert Quijada en Alianza Lima 2020 Liga 1 y Libertadores Partidos 15 Goles 0 Minutos 1330′ Amarillas / Rojas 4 / 1 Despejes 77 Balones recuperados 170

Rubert Quijada tiene un duelo aparte con los centro delanteros rivales desde que asumió Salas. (Foto: Liga de Fútbol Profesional)

- ALEXI GÓMEZ -

No solo su pasado por la 'U' generó el debate. Alexi Gómez, otro ex seleccionado de Gareca, no la pasó bien dentro y fuera de las canchas la temporada pasada. Aún así, Alianza Lima confió en él. Hasta ahora, tiene dos goles, algunas salidas erradas y algunos rendimientos por debajo del 50% es lo que hemos visto del lateral izquierdo. Mario Salas empezó usándolo como extremo, pero de a pocos lo fue devolviendo a su puesto original. No ha jugado en los últimos encuentros por una lesión.

Alexi Gómez en Alianza Lima 2020 Liga 1 y Libertadores Partidos 11 (11 titular) Goles 2 Minutos 937′ Amarillas / Rojas 6 / 0 Disparos 17 Asistencias 0

Alexi Gómez debutó en Primera Divisón en 2012, jugando en Matute por León de Huánuco. (Foto: Alianza Lima)

- ALBERTO RODRÍGUEZ -

La gran sorpresa. Este verano, el ‘Mudo’ entró a la historia al vestir las camisetas de Sporting Cristal, la 'U' y Alianza Lima, esta última a los pocos días de haber dejado el club crema. Con camiseta blanquiazul ha recuperado nivel físico, aún así Ricardo Gareca no lo ha tomado en cuenta en sus dos convocatorias del año. El ‘Mudo’ se entiende muy bien con Quijada y su ausencia es notoria en la última línea blanquiazul. Junto a Butrón y Cruzado, es uno de los más experimentados del plantel.

Alberto Rodríguez en Alianza Lima 2020 Liga 1 y Libertadores Partidos 10 (9 titular) Goles 0 Minutos 804′ Armarillas / Rojas 1 / 0 Despejes 25 Balones recuperados 96

Alberto Rodríguez se formó en Sporting Cristal. (Foto: Gonzalo Córdova / GEC)

- JOSEPMIR BALLÓN -

Hasta los cuatro partidos en una semana que le programaron a Alianza Lima, era el único futbolista del plantel en haber jugado todos los minutos en el año. Ha recuperado 200 veces el balón, en una zona clave como el medio del campo, en la que se definen muchas cosas en cualquier partido de fútbol. A esto debemos sumarle las pocas amarillas que recibió. Junto a Quijada, pelea la nominación a mejor refuerzo del año en Alianza Lima. Más allá de esto, al igual que el ‘Mudo’, no ha convencido a Gareca para volver a la selección.

Josepmir Ballón en Alianza Lima 2020 Liga 1 y Libertadores Partidos 18 (17 titular) Goles 1 Minutos 1562′ Amarillas / Rojas 3 / 0 Despejes 16 Balones recuperados 200

Josepmir Ballón jugó el Mundial Sub 17 de 2005. (Foto: Alianza Lima)

- CARLOS ASCUES -

Llegó pensando más en defender y ahora sirve para atacar. Mario Salas decidió innovar con él y lo ubica libre al medio del campo. El ‘Patrón’ ahora colabora en casi todas las jugadas de ataque, pero hubo casos en que debió retroceder por alguna expulsión o cambio. Se maneja tan libre al mando del chileno que, en muchas ocasiones, podemos encontrarlo jugando por fuera y por dentro o armando transiciones ofensivas. Como curiosidad, apenas supera los mil minutos de juego.

Carlos Ascues en Alianza Lima 2020 Liga 1 y Libertadores Partidos 14 (13 titular) Goles 1 Minutos 1072′ Amarillas / Rojas 5 / 0 Asistencias 1 Disparos 20

Carlos Ascues es seleccionado desde 2014. (Foto: Liga de Fútbol Profesional)

- STEVEN RIVADENEYRA -

Llegó como segundo arquero para pelear el puesto con Butrón y, con la llegada de Mario Salas, pasó a ser la tercera opción. Con un Bengoechea que ya tenía decidido a qué arquero hacer jugar hasta con semanas de anticipación, las chances de Steven Rivadeneyra eran mayores que en la actualidad. Apenas tapó en dos partidos, recibiendo igual número de goles, y quedó confirmado que no es de la preferencia del chileno, al no jugar ante Estudiantes de Mérida en Lima, pese a la baja de Leao Butrón.

Steven Rivadeneyra en Alianza Lima 2020 Liga 1 y Libertadores Partidos 2 (2 titular) Goles recibidos 2 Minutos 180′ Amarillas / Rojas 0 / 0 Atajadas 4 Saques de meta 16

Steven Rivadeneyra apenas suma 180 minutos. (Foto: GEC)

- PATRICIO RUBIO -

El último en llegar. El sureño tenía rivales para competir el puesto, pero con el paso de las semanas quedó como la gran esperanza de gol en Alianza Lima. Ya suma dos goles, ambos en un par de empates a un par de anotaciones, y espera llegar a su mejor ritmo. Lo mejor que ha demostrado es su buen juego para volver y mostrarse fuera del área. Es un '9′ con movimiento. Se perdió los dos primeros partidos de Copa Libertadores al arrastrar una lesión el año pasado desde Universidad de Concepción.

Patricio Rubio en Alianza Lima 2020 Liga 1 y Libertadores Partidos 8 (7 titular) Goles 2 Minutos 648′ Amarillas / Rojas 3 / 0 Asistencias 0 Disparos 22

Patricio Rubio ya anotó en Libertadores y Liga 1. (Foto: Alianza Lima)

- LOS QUE YA NO ESTÁN -

Jean Deza nunca dejó el ojo de la tormenta en los pocos meses que pasó por Alianza Lima. Constantes actos de indisciplina acabaron con su marcha abrupta de La Victoria. Por otro lado, nadie esperaba que Luis Aguiar regrese a Alianza Lima, así como no se contaba con su rápida salida. Ambos son los dos refuerzos que, sumados a Christian Zúñiga, ya no forman más parte del plantel blanquiazul.

