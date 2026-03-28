Concretar el amistoso de Inter Miami con Messi a la cabeza significó un desembolso colosal superior a los US$ 7 millones. En la primera llegada, a inicios del 2025, el evento resultó un éxito rotundo. La organización, con más de 500 personas, cumplió con un show que generó un estadio Monumental absolutamente lleno.

La segunda experiencia, sin embargo, pareció ser un poco más complicada. El costo de las entradas se tuvo que reducir semanas antes del evento y las tribunas, en el día del encuentro, no estuvieron llenas en su totalidad.

La experiencia, por supuesto, dejó enseñanzas y también el deseo de un proyecto mayor. Ahí la idea de traer a Cristiano Ronaldo, hoy en el Al Nassr, se afianzó.

“Estamos trabajando en traer a Cristiano Ronaldo al Perú. No es fácil, pero las conversaciones existen y seguimos avanzando”, aseguró André Prada, CEO de Sound Music Entertainment, la productora que en los últimos años comenzó a explorar el negocio del fútbol espectáculo en el Perú con éxito gracias a los amistosos de Lionel Messi en Perú.

Según pudo conocer este Diario, la productora que negocia la viabilidad de traer a Cristiano Ronaldo estuvo tenía programado para inicios de este mes un viaje a Madrid. Allí haría contacto con agentes del Al Nassr, club en el que juega Cristiano Ronaldo.

Para concretar la posibilidad de tener al portugués en Lima existen dos factores determinantes: el primero es encontrar una fecha adecuada en el calendario del club y jugador. El segundo es el acuerdo económico, que estaría relacionado con otras fechas de amistosos que podría realizar el club en esta región.

Por lo pronto, mientras se gestiona una mínima posibilidad, algo que sí está casi definido es el escenario: por capacidad, el estadio Monumental es la locación ideal para este tipo de eventos. La opción se consolida frente a un Estadio Nacional enfocado más en eventos musicales y con una cancha en muy mal estado.

Alianza Lima superó 3-0 al Inter Miami de Messi.

Según una fuente que se dedica a este tipo de eventos, el costo por traer al Al Nassr de Cristiano Ronaldo implicaría una inversión superior a los US$ 10 millones, cifra que sería récord a nivel de amistosos de fútbol en el Perú, pero que se mantiene dentro del rango de costos de megaeventos musicales con artistas de primer nivel que han llegado a nuestra capital. En el Perú se han realizado conciertos A1 que cuestan por encima de los 10 millones de dólares como el de Paul McCartney.

En el punto del calendario es donde se torna cada vez más difícil al posibilidad: con Cristiano lesionado, todos sus esfuerzos priorizan su recuperación a tiempo para disputar el Mundial, situación que deja en segundo plano alguna negociación para giras o amistosos.

Con el Mundial en junio/julio y luego pocos días de vacaciones, Cristiano debería empezar la pretemporada en agosto, por lo que ese mes representaría el margen para un posible amistoso en Lima. Más allá de esa única ventana, con un año mundialista que además implica que sea el último de Cristiano, una nueva opción ya sería para el 2027, con CR7 en edad de 42 años.

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