Por José Antonio Bragayrac

En enero del 2025, con la llegada de Lionel Messi a Lima para enfrentar a Universitario, la idea de traer a los mejores clubes del mundo a la capital se materializó más como una primera puntada que como un evento fortuito. Un año después, el campeón del mundo volvió al Perú, esta vez para hacerle frente a Alianza Lima. Siempre con el Inter Miami y como parte de una gira de amistosos en la región. Con dos visitas de la ‘Pulga’ en un año, la siguiente meta era casi obvia: traer a Cristiano Ronaldo.

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