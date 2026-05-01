A los 41 años, cuando la mayoría de futbolistas ya ha colgado los chimpunes o transita sus últimos minutos en canchas de menor exigencia, Cristiano Ronaldo sigue compitiendo en la élite con una vigencia que desafía el paso del tiempo: está a 30 goles de los 1000 y en unas semanas jugará su sexto Mundial. Y no es casualidad. Detrás de su rendimiento hay una rutina casi milimétrica, revelada recientemente por su esposa Georgina Rodríguez, que explica por qué el portugués no solo se mantiene, sino que continúa marcando diferencias.

El día de Cristiano empieza antes de que salga el sol. A las seis de la mañana ya está de pie, activando el cuerpo con ejercicios y priorizando la hidratación como punto de partida. Luego descansa una hora y media antes de desayunar una combinación simple pero efectiva: fruta, queso y huevos. La jornada continúa con una nueva sesión de gimnasio, donde dedica hasta dos horas al trabajo de fuerza. No es solo entrenar: es entrenar, recuperar y volver a entrenar. Por la tarde, el foco cambia hacia lo emocional -tiempo con la familia y amigos, según Rodríguez-, pero el día aún no termina. Antes de dormir, el portugués vuelve a activar el cuerpo con natación, convencido de que ese esfuerzo final también forma parte de su preparación.

Esa disciplina, sostenida durante más de dos décadas, es la base de su longevidad. Pero también hay una idea de fondo: Cristiano no compite contra otros, compite contra sí mismo. En un fútbol cada vez más exigente, donde la preparación física y mental es determinante, el portugués ha llevado el profesionalismo a un nivel casi obsesivo. Su rutina no responde a una moda, sino a una convicción: el talento sin trabajo tiene fecha de vencimiento.

En Europa, este tipo de mentalidad no es una excepción, pero sí un estándar en los más altos niveles. El propio Cristiano lo ha dejado claro en más de una ocasión: el secreto no está en un entrenamiento específico, sino en la constancia diaria, en repetir hábitos correctos durante años. Alimentación, descanso, preparación física y enfoque mental forman parte de un ecosistema que le ha permitido prolongar su carrera más allá de lo habitual.

El espejo peruano: talento sin método

La pregunta surge de inmediato: ¿por qué este modelo no se replica con la misma frecuencia en el fútbol peruano? Para el reconocido scout peruano Víctor Zaferson, la respuesta empieza en la formación. “Eso tienen que aprenderlo desde que son Sub 12. Los entrenadores tienen que darles esa información e incentivarlos, al igual que los padres. No todos los chicos harán caso, pero alguno sí. A algunos les alcanza solo con el talento, otros tienen que esforzarse más para llegar y mantenerse”, explica.

El problema, según su experiencia, es estructural y cultural. “Muchos futbolistas solo ven el fútbol como una forma de vida, como un trabajo. No les interesa trabajar para intentar llegar al fútbol de élite. Llegan a primera división y listo. Los jóvenes se marean rápido y demoran como cinco años en darse cuenta de que eligieron el camino más corto y fácil”, añade. En ese contexto, la disciplina extrema de Cristiano aparece como un ideal lejano.

Sin embargo, hay matices. Ernesto Arakaki, cuatro veces campeón nacional como futbolista y hoy formador, introduce otro factor: las condiciones. “Más que la mentalidad, son las condiciones de entrenamiento. No muchos clubes tienen gimnasio o campos adecuados. Pero creo que sí ha ido cambiando la mentalidad de los chicos. Ahora buscan complementar su preparación porque sienten que lo del club es insuficiente”, analiza. Es decir, el cambio existe, pero todavía es incipiente.

Desde la mirada de un agente de futbolistas, la brecha es aún más evidente. “En Perú estamos muy lejos de ese trabajo. Hoy, para competir al más alto nivel, debes prepararte física y mentalmente y tener un equipo complementario: preparador físico, nutricionista, coach mental. Con el talento solo no alcanza”, sostiene. La comparación no solo se limita al fútbol: figuras como Novak Djokovic en el tenis refuerzan la idea de que la élite se construye desde el detalle.

Cristiano Ronaldo marca su gol 968 (@cristiano)

Paolo Guerrero, un ejemplo que se debe seguir

En ese escenario, el ejemplo más cercano es Paolo Guerrero. A sus 42 años, el delantero de Alianza Lima sigue siendo titular y competitivo en la Liga 1. Su vigencia, como la de Cristiano, tiene una explicación clara: profesionalismo. Desde su paso por el Bayern Múnich a los 18 años, el ‘9’ adoptó una rutina exigente que lo acompañó durante toda su carrera.

Guerrero nunca necesitó un equipo multidisciplinario permanente, pero sí desarrolló una obsesión por el cuidado personal. Su alimentación -basada en menestras, verduras, cereales y proteínas, según reveló hace algunos años-, el descanso riguroso y la disciplina cotidiana han sido sus pilares. “Ser disciplinado va de la mano con cómo te visualizas cumpliendo tus objetivos”, dijo en 2021, resumiendo una filosofía que lo mantiene vigente.

Dormir al menos ocho horas, evitar excesos y cuidar cada detalle en la concentración forman parte de su rutina. Incluso, cuentan sus allegados, suele incomodarse cuando sus compañeros rompen reglas básicas, como consumir snacks antes de un partido. Su liderazgo trasciende el campo: es un ejemplo constante para los más jóvenes.

En el fondo, la comparación no busca igualar realidades, sino evidenciar caminos. Cristiano Ronaldo representa el extremo de la profesionalización; Paolo Guerrero, una versión adaptada a un contexto distinto. Entre ambos, hay una lección común: la longevidad no es un accidente, es una construcción diaria. Y en el fútbol peruano, ese proceso recién empieza a entenderse.

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