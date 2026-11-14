Cruzeiro Perú y Estrellas Rosadas empataron 2-2 por el Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol 2026 desde el CARFIP de Chorrillos.
Cruzeiro Perú y Estrellas Rosadas empataron 2-2 por el Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol 2026 desde el CARFIP de Chorrillos.
Por Redacción EC

Cruzeiro Perú y Estrellas Rosadas empataron 2-2 en el CARFIP de Chorrillos por la primera jornada del Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol 2026, el sábado 14 de noviembre. Los goles fueron marcados por María Fernanda Matta y Luciana para Cruzeiro Perú, mientras que, Gina anotó un doblete para Estrellas Rosadas.

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