Por Redacción EC

Cruzeiro Perú vs. EFB Girls EN VIVO: se enfrentan en el CARFIP de Chorrillos por la primera jornada del Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol 2026. El partido se jugará este sábado 14 de noviembre a partir de las 11:00 AM (hora peruana). Sigue todos los detalles en El Comercio.

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