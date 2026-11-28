Cruzeiro Perú vs. Sport Neciosup EN VIVO se enfrentan en el CARFIP de Chorrillos a partir de las 11:15 AM por la gran final del Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol 2026, el sábado 28 de noviembre del 2026. Sigue todos los detalles del partido aquí.
Cruzeiro Perú vs. Sport Neciosup EN VIVO se enfrentan en el CARFIP de Chorrillos a partir de las 11:15 AM por la gran final del Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol 2026, el sábado 28 de noviembre del 2026. Sigue todos los detalles del partido aquí.
Programación final del Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol 2026
La tercera edición del Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol 2026 llega a su momento más esperado. Este sábado 28 de noviembre se conocerá al equipo campeón de una competencia que reunió a jóvenes futbolistas y promovió el desarrollo del fútbol femenino.
La jornada final contará con las semifinales, un partido de exhibición y los encuentros por el tercer puesto y el título. Además, se realizará una ceremonia de premiación para reconocer a los equipos y a las futbolistas más destacadas del certamen.
¿Cuál es la programación de la final del Semillero El Comercio 2026?
Las actividades comenzarán desde las 8:00 a. m. con la llegada de los equipos. Posteriormente, se recibirá a los invitados y se realizará el protocolo de bienvenida antes del inicio de las semifinales, programadas para las 9:05 a. m.
A continuación, se desarrollará un partido de exhibición y, desde las 11:00 a. m., se disputarán la gran final y el encuentro por el tercer y cuarto puesto.
Esta es la programación completa:
8:00 a. m. Llegada de equipos
8:25 a. m. Llegada de invitados
8:40 a. m. Palabras de bienvenida de la embajadora del torneo
8:50 a. m. Ingreso de equipos a ambas canchas
9:00 a. m. Puntapié inicial y palabras de representantes de Repsol y El Comercio
9:05 a. m. Inicio de las semifinales
10:00 a. m. Ingreso de equipos invitados e inicio del partido de exhibición
11:00 a. m. Inicio de la gran final y del partido por el tercer y cuarto puesto
12:10 p. m. Palabras de representantes de Repsol y El Comercio
12:15 p. m. Premiación a mejor arquera, mejor jugadora y goleadora
12:25 p. m. Premiación del tercer puesto
12:35 p. m. Premiación a subcampeonas
12:45 p. m. Premiación a campeonas
1:00 p. m. Fin de la tercera edición del Semillero El Comercio