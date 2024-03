Alianza Lima debuta en la Copa Libertadores 2024 con un desafío de alto nivel: recibe a Fluminense de Brasil con el aliento de su gente. ¿Cuándo es el partido? ¿Dónde? ¿Cuál es el horario? ¿Quién transmite? Conoce las respuestas a estas interrogantes a continuación.

CUÁNDO JUEGA ALIANZA VS FLUMINENSE

Separe el día: el partido de Alianza Lima vs Fluminense por la fecha 1 del grupo A de la Copa Libertadores 2024 se juega el miércoles 3 de abril.

EN QUÉ ESTADIO JUEGA ALIANZA VS FLUMINENSE

Alianza será local ante Fluminense en el estadio Alejandro Villanueva de Matute, La Victoria, Lima.

HORARIO ALIANZA LIMA VS FLUMINENSE

El duelo Alianza vs Fluminense arranca a las 7:30 de la noche (hora peruana).

¿DÓNDE TRANSMITEN EL PARTIDO?

ESPN es el canal que pasa el partido de Alianza vs Fluminense en Perú y gran parte de Sudamérica, a excepción de Argentina, donde transmite Fox Sports. El encuentro se puede ver por cable en DirecTV y vía streaming por Star Plus o DGO (DirecTV GO).