Universitario de Deportes tendrá otra dura prueba para encaminar el título de la Liga 1 Te Apuesto en el año de su centenario. El conjunto ‘crema’ enfrentará a Comerciantes Unidos por la jornada 13 del Torneo Clausura. Los de Bustos no son los únicos que se juegan cosas, los cutervinos se encuentran bastante comprometidos con el descenso; actualmente ocupan decimoquinta casilla con once 11 puntos.

Cuándo juega Universitario vs. Comerciantes Unidos

El partido entre Universitario y Comerciantes Unidos se llevará a cabo este domingo 29 de septiembre del 2024 por la jornada 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto, desde el estadio Juan Maldonado Gamarra.

Horario del Universitario vs. Comerciantes Unidos

México: 14:30 horas

Perú, Ecuador y Colombia: 15:30 horas

Bolivia, Venezuela y Paraguay: 16:30 horas

Argentina, Chile, Uruguay y Brasil: 17:30 horas

Universitario vs. Comerciantes Unidos: canales TV

El partido de Universitario vs. Comerciantes Unidos se puede seguir por televisión y streaming. Liga 1 MAX (L1 MAX) es el canal que trasmite por cable en DirecTV, Claro TV y Best Cable. Este canal también se puede mirar por internet a través de DirecTV GO, Fanatiz, Claro TV+, Zapping TV y Liga 1 Play.