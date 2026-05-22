La previa del decisivo duelo entre Alianza Lima y Los Chankas ya empezó a jugarse fuera de la cancha. Zoe Ganoza, gerente deportivo del club andahuaylino, cuestionó que no se habilitara la presencia de hinchas visitantes para el encuentro en Matute y dejó un mensaje con miras al partido de vuelta en Andahuaylas.

“Ellos saben que es un partido como una final. No nos dieron acceso para nuestra hinchada y no pusieron entradas a la venta para los visitantes”, declaró el directivo en conversación con Jax Latin Media. Luego, lanzó una advertencia que rápidamente encendió el ambiente: “Cuando ellos tengan que ir a Andahuaylas, pasará lo mismo”.

Ganoza también destacó que el equipo pudo llegar sin inconvenientes a Lima gracias a un vuelo directo desde Andahuaylas y aseguró que el plantel afronta el compromiso con tranquilidad pese a la tensión que rodeó la semana previa. “Estamos mentalizados en terminar bien el Apertura”, sostuvo.

“No nos dieron acceso a nuestra hinchada de visita. Cuando ellos tengan que ir a Andahuaylas, pasará lo mismo. Nosotros llegamos sin presión, ellos la tienen. Yo creo que se ASUSTARON por eso que restringieron y no dieron nada de eso”



Zoe Ganoza, Director deportivo Los Chankas… pic.twitter.com/kOZmKoARfB — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) May 22, 2026

En otro momento, el dirigente volvió a referirse al pedido realizado por el club para que el partido sea dirigido por un árbitro FIFA. Aunque evitó profundizar sobre la designación de Michael Espinoza, sí deslizó cierta incomodidad por antecedentes arbitrales. “Queremos que todo sea justo. Hubo partidos en los que sentimos que no nos trataron de la mejor manera”, comentó.

El encuentro entre blanquiazules y andahuaylinos de este sábado podría definir al campeón del Torneo Apertura. Alianza llega como líder y depende de sí mismo para quedarse con el primer certamen de la temporada, mientras que Los Chankas intentarán aguar la fiesta en Matute y seguir consolidándose como una de las revelaciones del campeonato.