Resumen

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Alianza Lima y Los Chankas en la disputa por el Torneo Apertura. (Foto: Getty Images / LFP)
Alianza Lima y Los Chankas en la disputa por el Torneo Apertura. (Foto: Getty Images / LFP)
Por Redacción EC

La previa del decisivo duelo entre Alianza Lima y Los Chankas ya empezó a jugarse fuera de la cancha. Zoe Ganoza, gerente deportivo del club andahuaylino, cuestionó que no se habilitara la presencia de hinchas visitantes para el encuentro en Matute y dejó un mensaje con miras al partido de vuelta en Andahuaylas.

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