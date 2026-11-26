Universitario de Deportes dio a conocer su plan de actividades para afrontar la semifinal de ida de la Liga 1 2026 frente a Sport Huancayo. El equipo dirigido por Fabián Bustos tendrá una semana de entrenamientos en Lima, antes de viajar a Jauja para disputar el primer compromiso de la llave en la Ciudad Incontrastable.

A través de sus cuentas oficiales, el cuadro crema publicó su cronograma correspondiente al periodo del martes 24 al lunes 30 de noviembre. La agenda contempla cuatro jornadas de trabajos en Campo Mar U, un último entrenamiento en el estadio Monumental y el desplazamiento hacia Huancayo.

El ‘Rojo Matador’ confirmó el escenario para la semifinal de ida de la Liga 1 2026, pese a los cuestionamientos por el incumplimiento de las disposiciones de seguridad en su último partido ante Universitario. | Foto: LFPP

¿Cuál es el plan de actividades de Universitario antes de enfrentar a Sport Huancayo?

Según el cronograma difundido por la institución merengue, el plantel continuará con sus entrenamientos durante la semana en las instalaciones de Campo Mar U, todos desde las 9:00 a. m.

Este es el itinerario anunciado por Universitario:

Martes 24 de noviembre: entrenamiento a las 9:00 a. m. en Campo Mar U.

Miércoles 25 de noviembre: entrenamiento a las 9:00 a. m. en Campo Mar U.

Jueves 26 de noviembre: entrenamiento a las 9:00 a. m. en Campo Mar U.

Viernes 27 de noviembre: entrenamiento a las 9:00 a. m. en Campo Mar U.

Sábado 28 de noviembre: entrenamiento en el Monumental y vuelo a Jauja a las 3:00 p. m.

Domingo 29 de noviembre: semifinal de ida ante Sport Huancayo, a las 3:00 p. m., en el estadio IPD de Huancayo.

Lunes 30 de noviembre: vuelo de retorno a Lima programado para las 10:00 a. m.

De esta manera, el comando técnico tendrá varios días para preparar el encuentro y definir el equipo que buscará conseguir un resultado favorable en condición de visitante.

¿Cuándo se juega la semifinal de vuelta entre Universitario y Sport Huancayo?

El partido de ida se disputará este domingo 29 de noviembre, desde las 3:00 p. m., en el estadio IPD de Huancayo. La revancha está programada para el viernes 4 de diciembre, a las 8:30 p. m., en el estadio Monumental de Ate.

El ganador de esta llave clasificará a la final de la Liga 1 2026, donde ya espera Alianza Lima, ganador del Torneo Apertura y líder de la tabla acumulada.

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