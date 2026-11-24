¡Atentos! Sport Huancayo publicó el cronograma de venta y el precio de las entradas para el duelo ante Universitario de Deportes por la semifinal de ida de los playoffs de la Liga 1.

El ‘Rojo Matador’, a través de sus redes oficiales, que la venta de entradas iniciará este miércoles 25 de noviembre solo en la ciudad de Huancayo. Los hinchas deberán acercarse a Tiendas Manchete – Jr. Loreto 839, desde las 8 a.m. hasta las 6 p.m.

Debido a que solo la tribuna occidente estará habilitada en el IPD de Huancayo, el precio es de 150 soles. Además, la entrada para niños menores de 5 años es gratuita.

Los dirigidos por Richard Pellejero buscarán repetir la ventaja de local sobre la ‘U’ en el duelo por la última jornada del Torneo Clausura, en la que vencieron cómodamente por 4-1.

El duelo de vuelta entre Universitario de Deportes y Sport Huancayo se jugará el próximo viernes 4 de diciembre en el Estadio Monumental.