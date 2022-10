El partido se jugó en el Estadio Municipal de Bernal, en Piura, pero se siguió en todos los rincones del país. Y al final se celebró en los distritos limeños de La Victoria y Rímac, además en la concentración aliancista en Ayacucho. Y es que Atlético Grau venció agónicamente 2-1 a Melgar y no solo lo sacó de carrera de la lucha por el Clausura, sino también ajustó todo en la parte de arriba de la tabla acumulada de la Liga 1.

El ‘Dominó’ empezó ganando con el gol de Bernardo Cuesta en los minutos finales del primer tiempo. Sin embargo, Grau, el mismo equipo que la jornada pasada le ganó a Cristal en su casa, le dio vuelta al marcador con tantos de Ray Sandoval y Joao Villamarín, este último sobre los descuentos, desatando así la locura de la hinchada local.

Un resultado que mueve todo en la cima del acumulado, sino también le da esperanzas al propio Atlético Grau de clasificar por segunda vez a un torneo internacional (Copa Sudamericana). Los norteños se ubican en el séptimo lugar del acumulado con 55 puntos y descansarán en la última fecha, por lo que necesitan que Cienciano (8°, 54 pts., visitará al descendido San Martín) y Municipal (9°, 54 pts., chocará ante Vallejo en Trujillo) no sumen ningún punto, y que Alianza Atlético (10°, 54 pts., no gane a Melgar en Arequipa).

Pero más allá del sueño albo, lo que genera máxima expectativa es cómo se va a definir a los equipos que lleguen a los playoffs, sea con una semifinal antes o una final directa. Y en ese sentido, la caída del cuadro arequipeño sin duda deja la puerta abierta para distintos panoramas, tanto en la tabla general como en el Clausura.

Torneo Clausura, una lucha de dos

La derrota ha sido un duro golpe para Melgar. El ‘Dominó’ se quedó en el cuarto lugar con 33 puntos y +14 en diferencia de gol, mientras que Atlético Grau subió hasta la segunda posición con 37 unidades (+11) pero es lo máximo a lo que puede aspirar. Este contexto favorece plenamente a Cristal (1°, 38 pts., +18) y a Alianza Lima (3°, 36 pts., +18) que cerrará la fecha este martes (3 p.m.) ante Ayacucho en el estadio Ciudad de Cumaná.

Es decir, la lucha por el título del Torneo Clausura se redujo a dos equipos: Cristal y Alianza. Los íntimos necesitan ganarle al cuadro ayacuchano para adueñarse de la punta del certamen y llegar a la última fecha (vs. ADT en Matute) con un porcentaje alto de campeonar. Y, obviamente, llevarse los tres puntos ante el elenco tarmeño para hacerse con el título.

De acuerdo a las bases de la Liga 1, hay cuatro criterios a tener en cuenta si dos clubes quedan igualados en puntaje en la tabla de posiciones: 1) Mayor diferencia de gol, 2) Mayor cantidad de goles a favor, 3) Fair Play, es decir, que los clubes inician con 500 puntos los cuales se reducen por tarjetas recibidas, ya sea a los jugadores o cuerpo técnico; y 4) Sorteo por parte de la Liga.

“Solo depende de nosotros. Eso es lo lindo y lo más importante y lo que veníamos buscando. Por suerte se nos dio en la recta final y ahora hay que mantenerlo. Ahora depende de nosotros, con toda la responsabilidad que lo estamos haciendo partido a partido”, dijo Hernán Barcos tras la victoria ante Binacional el último jueves. El ‘Pirata’ será titular en Ayacucho en un partido clave.

¿Cómo se definen los playoffs?

La parte alta de la tabla acumulada, que da acceso a los playoffs, también se apretó. Sporting Cristal se mantiene arriba con 76 puntos (+33), mientras que Melgar (2°, 74 pts. +26) y Alianza Lima (3°, 71 pts. gracias a las dos unidades obtenidas por ganar el Torneo de Reservas, +30) son sus más cercanos perseguidores.

Por ende, los blanquiazules necesitan ganar sí o sí este martes en Ayacucho para mantener intacta sus chances de meterse en los playoffs, incluso esperar en la final al ganador de las semifinales. Si no lo hace, puede quedarse sin nada al final del torneo y Cristal y Melgar disputarían la gran final.

En ese escenario, a continuación mostraremos lo que necesita hacer cada club para acceder de manera directa a la final de la Liga 1 2022.

Alianza Lima: lo que necesita para acceder a la final de manera directa

El triunfazo en el Cusco ante Cienciano de hace un par de fechas no solo cortó una racha de derrotas en ciudades de altura para Alianza Lima, sino también es un antecedente que ilusiona al hincha. Ahora, los íntimos buscarán otro ‘milagro’, esta vez en Ayacucho.

Los dirigidos por ‘Chicho’ Salas solo necesitan una cosa: ganar. No hay más que decir. Un empate o una derrota dejaría a Cristal en la cima del Clausura. Sin embargo, de llevarse los tres puntos, finalizaría la penúltima jornada en la cima del torneo y en el segundo lugar de la tabla acumulada, lo cual lo pondría en posición directa de estar en la gran final. Esto debido a que el líder de la tabla general no puede acceder a la final directamente si no ganó ninguno de los certámenes en el año.

De ganar, Alianza igualaría a Melgar en el acumulado con 74 puntos, pero con mejor diferencia de gol (ahora tiene +18 sobre +14), por lo que el conjunto dominó y Cristal se disputarían las semifinales.

El cuadro blanquiazul cerrará el Clausura ante ADT en su casa y con su gente, lo cual no asegura la victoria pero sí da grandes chances de lograrlo. Por eso, el triunfo en Ayacucho será vital para afrontar el último encuentro.

Cristal: lo que necesita para acceder a la final directa de manera

Hoy, Sporting Cristal no depende de sí mismo. Los rimenses esperan que Alianza no gane en Ayacucho para tener la mesa servida en la última fecha en la que recibirán a Carlos A. Mannucci en el Alberto Gallardo.

En caso de que ganen el Clausura y, por ende, se queden con la punta del acumulado, los rimenses estarían en la final de manera directa, esperando a ver lo que sucede con Melgar y Alianza Lima. Si los arequipeños acaban en la segunda posición de la tabla general, habrá solo final. Si lo hace el cuadro blanquiazul, habrá semifinales en estos dos últimos.

Melgar: lo que necesita para acceder a la final directa de manera

Melgar ha recibido un duro golpe en Piura, de esos que si no te noquean, te hacen tambalear. Sin nada que hacer en el Clausura, el cuadro dominó recibirá a Alianza Atlético en la última fecha con la consigna de ganar sí o sí, pero para clasificar a la final de manera directa eso no basta.

Los arequipeños necesitan que, primero, Alianza no gane este martes. Y si eso no ocurre, que Cristal pierda en su último partido ante Carlos Mannucci. Ese contexto -si se lleva los tres puntos ante los sullanenses- le favorecería para ir directamente a la gran final contra Alianza Lima. En caso de que los rimenses ganen, su salvación es quedarse con el segundo lugar del acumulado.





