Christian Cueva salió a dar la cara este martes y se pronunció sobre su falta a los entrenamientos de Alianza Lima en una semana clave para los ‘íntimos’, que se enfrentan a Sporting Cristal el fin de semana por el Clausura de la Liga 1 Betsson. “Pido perdón a todos por la decepción”, señaló arrepentido el volante.

“Pido perdón a todos por la decepción y molestia que he provocado desde mi llegada y que en las últimas horas hice mayor. Estas disculpas van especialmente para el hincha de Alianza Lima, que fecha a fecha me brinda su apoyo incondicional. Las disculpas a mis compañeros, comando técnico y el club las haré en privado. Sé que las faltas traen consecuencias y aceptaré lo que se me imponga. Espero tener la posibilidad de reivindicarme”, señaló el mediocampista blanquiazul.

“Pido disculpas a mi familia, que en las últimas horas estuvo expuesta a ataques en redes sociales y pido por favor que la dejen tranquila, pues cualquier responsabilidad es única y exclusivamente mía”, añadió ‘Aladino’.

“La mochila que cargamos los futbolistas, personas de carne y hueso, contra lo que se cree y juzga es a veces pesada y difícil, y al no tener la suficiente fuerza para cargarla elegimos mal. Buscaré ayuda para soportar más y elegir mejor”, sentenció.

Con la incógnita de Cueva, Alianza Lima se prepara para enfrentar este sábado a Sporting Cristal por la tercera jornada del Torneo Clausura de la Liga 1, donde ambos conjuntos han sabido ganar en sus dos primeros desafíos.