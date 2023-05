Alianza Lima es bicampeón y acaba de asegurar el Apertura 2023, camino a un posible nuevo título, pero a nivel internacional tiene una deuda y así lo reconocen sus jugadores, como Christian Cueva , quien apuntó hacia el torneo continental luego de la consagración local de los ‘íntimos’.

“Toca celebrar, pero no nos vamos a olvidar de estas dos finales de Libertadores y Dios mediante podemos revertir esta situación”, señaló el mediocampista a través de Liga 1 Max luego de la goleada 6-1 sobre Binacional, consciente de las necesidades del conjunto blanquiazul.

No obstante. también supo disfrutar el momento: “Me siento feliz de conseguir un objetivo importante, ha sido duro en lo personal, pero siempre he sabido que esta carrera es bonita, no es fácil, pero tengo unos compañeros magníficos que me apoyan. El caso de Hernán (Barcos) es algo especial, desde que llegué me dio su apoyo”, añadió ‘Aladino’ a ras de cancha.

Con Cueva desde el arranque, Alianza Lima se impuso en el estadio Alejandro Villanueva y se volvió inalcanzable para Universitario de Deportes en el final del primer desafío de la temporada.

El equipo comandado por Guillermo Salas enfrentará a ADT el viernes y después se enfocará en Atlético Mineiro, próximo su rival por el grupo G de la Copa Libertadores 2023, donde es colero con cuatro unidades, a dos de Libertad y del ‘Galo’. Paranaense lidera con siete unidades.