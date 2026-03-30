Cusco FC anunció a Alejandro Orfila como nuevo técnico tras salida de Rondelli.

Un nuevo comienzo. Cusco FC anunció mediante sus redes sociales la contratación de Alejandro Orfila como nuevo técnico tras la salida de Miguel Rondelli. El uruguayo tendrá como misión remontar en la Liga 1 y competir en la Copa Libertadores.

El cuadro cusqueño le dio la bienvenida a Orfila con un mensaje que genera ilusión. “Con experiencia en clubes como Atlanta, Ferro, Belgrano, Barracas Central y Gimnasia y Esgrima La Plata, hoy inicia un nuevo camino al frente de nuestro equipo”, indicaron en Cusco FC.

Allin hamuy kachun mosoq wasiykiman Alejandro Orfila 🇺🇾

💛 Bienvenido a tu nueva casa, Alejandro Orfila 🇺🇾💛



Comenzamos juntos este nuevo capítulo. Vamos con todo. 💪💛#SomosCusco 💛 pic.twitter.com/5nO0ZxKOTa — Cusco FC (@CuscoFC_2009) March 30, 2026

En eel cuadro dorado existe confianza en este nuevo proceso con Orfeli a la cabeza, pues su experiencia les permite creer en que las cosas mejorarán para la institución. “Comenzamos juntos este nuevo capítulo. Vamos con todo”, sostuvieron.

Como parte de su palmarés, Orfeli alcanzó el ascenso a la Primera Nacional B del fútbol argentino con el tradicional Atlanta en la temporada 2018/19. Asimismo, como futbolista, pasó por clubes como Miramar Misiones, Cerrito, Tigre, Sportivo Italiano, Temperley, Almirante Brown, entre otros.

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