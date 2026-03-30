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Cusco FC anunció a Alejandro Orfila como nuevo técnico tras salida de Rondelli.
Cusco FC anunció a Alejandro Orfila como nuevo técnico tras salida de Rondelli.
Por Redacción EC

Un nuevo comienzo. Cusco FC anunció mediante sus redes sociales la contratación de Alejandro Orfila como nuevo técnico tras la salida de Miguel Rondelli. El uruguayo tendrá como misión remontar en la Liga 1 y competir en la Copa Libertadores.

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