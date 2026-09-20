Este domingo 20 de septiembre, Sport Huancayo vs UTC de Cajamarca se miden por la fecha 10 del Torneo Clausura de Liga 1 2026. Los equipos buscarán sumar tres puntos para escalar en la tabla de posiciones. No te pierdas este encuentro de la liga profesional de fútbol peruano. Consulta el horario, dónde verlo y todos los detalles de la transmisión del duelo.

¿Cuándo y dónde juegan Sport Huancayo vs UTC Cajamarca EN VIVO?

El partido Sport Huancayo vs UTC Cajamarca por la décima fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 se jugará este domingo 20 de septiembre en el Estadio IPD de Huancayo.

¿A qué hora juegan Sport Huancayo vs UTC Cajamarca EN VIVO?

Perú, Colombia, Ecuador: 1:00 p.m.

Venezuela, Bolivia: 2:00 p.m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 3:00 p.m

¿Dónde ver Sport Huancayo vs UTC Cajamarca EN VIVO?

La transmisión del partido de Sport Huancayo vs UTC Cajamarca por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026 se dará a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros. También podrás seguir este encuentro por la web de El Comercio.