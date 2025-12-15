El llanto de Callejo, los benditos US$3 millones que se celebran con bailecito ‘inca’ y las quejas de Cristal: Lo que no se vio del Cusco FC subcampeón

La noche cayó sobre el Cusco como una promesa cumplida. En el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco FC escribió la página más emotiva de su historia reciente y venció 2-0 a Sporting Cristal, revirtiendo el 1-0 de la ida y sellando, con carácter y fútbol, su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

El partido se jugó con la tensión de las grandes ocasiones. Cristal llegó con la ventaja mínima, pero nunca logró sentirse cómodo en la altura ni en el ambiente cargado de ilusión que bajaba desde las tribunas. Cusco FC, empujado por su hinchada y por una convicción inquebrantable que lo acompañó durante el año logró su meta.

Newsletter exclusivo para suscriptores Carlos Lázaro acompaña cada paso de Sporting Cristal con mirada crítica y corazón celeste, cada miércoles.

El primer golpe llegó desde el punto penal. A los 37 minutos, tras una falta de Miguel Araujo, Iván Colman tomó el balón con serenidad, respiró hondo y definió con precisión para desatar el primer rugido del estadio. El empate en la serie dejó en claro el mensaje: Cusco no tenía planeado parar.

💵 3 MILLONES DE DÓLARES PARA CUSCO FC 🔥



Los guerreros dorados disputarán la fase de grupos de Copa Libertadores 🏆#CuscoFC 2-0 #SportingCristal



📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/6a8egzADjM#L1MAX #Liga12025 #Playoffs2025 pic.twitter.com/rN4yfm818l — L1MAX (@L1MAX_) December 15, 2025

Y entonces apareció Facundo Callejo, el nombre propio de la temporada. El goleador no falló a su cita con el destino y marcó el segundo tanto en el segundo tiempo (56′), el definitivo. Con ese gol, Callejo alcanzó los 25 tantos y se consagró como máximo artillero de la Liga 1 2025, pero, sobre todo, se convirtió en el símbolo de una ciudad que soñó y creyó.

Al pitazo final, las emociones desbordaron. Callejo no pudo evitar las lágrimas. No era solo un gol ni una clasificación: era la primera vez que Cusco FC, con su actual identidad, accedía a una fase de grupos de Copa Libertadores. Además, el argentino está viviendo su mejor temporada.

Antes lo había logrado bajo el nombre de Real Garcilaso, pero esta vez tenía un valor distinto, más profundo, más propio. La hazaña vino acompañada de un premio económico de tres millones de dólares por el pase internacional y 400 mil dólares adicionales por el subcampeonato.

“Estamos muy contentos de dejar a Cusco FC en una fase de grupo de Libertadores. Creo que lo merecíamos por lo que habíamos hecho a lo largo del año. Fuimos superiores y demostramos por qué somos Perú 2”, declaró Callejo, todavía con la voz entrecortada.

La celebración fue tan singular como la noche. En Cusco se celebró el subcampeonato con bailes incas, en una escena cargada de simbolismo y orgullo cultural, mientras se realizaba una premiación poco habitual para el segundo lugar, debido a que Universitario de Deportes se coronó campeón nacional tras ganar el Torneo Apertura y el Clausura.

En la otra vereda, la frustración fue evidente. Sporting Cristal quedó como Perú 3 y deberá disputar la fase 2 de la Copa Libertadores, un desenlace considerado un fracaso para la institución. Cristian Benavente, uno de los referentes celestes, apuntó contra el arbitraje de Bruno Pérez. “Si queremos mejorar el nivel del fútbol peruano, un árbitro no puede ser más protagonista que los futbolistas y tardar 3-4 minutos en una decisión. Eso no es bueno para el espectáculo”, señaló.

Mientras Cristal se marchó con reclamos y desazón, Cusco FC se quedó con la noche, con la historia y con un sueño continental hecho realidad. Bajo las luces del Inca Garcilaso, el fútbol también supo bailar al ritmo de los Andes.