“Muchos tenemos hambre de jugar nuestra primera Copa Libertadores con Cusco FC”: Callejo, Tévez y Colman, el tridente dorado que sueña en grande

El 2025 ha sido un año de gran avance tanto para la directiva de Cusco FC, encabezado porJulio Vásquez, como para el técnico Miguel Rondelli, quien con su lectura táctica y armado de plantel pudo hacer que el equipo dorado se posicione en el segundo lugar del Acumulado detrás del actual tricampeón del fútbol peruano Universitario de Deportes. Este puesto le permitió clasificar a la final de los Playoff por el cupo de Perú 2 a la Copa Libertadores 2026.

Es por ello, que El Comercio buscó la opinión de los tres jugadores claves para que Cusco FC consiga una temporada más que resaltante. Para esta nota responden el goleador Facundo Callejo; también Juan Manuel Tévez e Iván Colman.

¿Cómo prepararon a la espera de Cristal y cuánto les afectó no jugar tres semanas?

¿Cuál ha sido la clave para este campaña de Cusco FC?

¿Dónde sienten que está hoy ese plus en Cusco FC: en la madurez del plantel, en la identidad del juego o en la necesidad de demostrar algo más?

¿Sienten que llegar como Perú 2 es un premio al proyecto o un golpe para los que pensaban que Cusco no podía sostenerse arriba todo el año?

Nos preparamos de la mejor manera. La pausa nos viene bien para seguir puliendo detalles y seguir creciendo y mejorando como conjunto. La clave fue mantener la base de los chicos que se quedaron desde el año pasado y los que nos sumamos creo que nos hemos acoplado muy bien a la idea de Miguel y cuerpo técnico.

El plus de Cusco está en que siempre nos paramos de igual a igual en cualquier cancha y siempre pregonamos el buen juego, la idea no la traicionamos por nada, y creo que ahí está la madurez del equipo.

La verdad que somos conscientes que estamos en una posición expectante y privilegiada de cara al torneo internacional del próximo año, pero ojalá la gente de Cusco se empiece a sentir más identificada con nosotros y que se empiece a sumar en los partidos porque será muy importante para el club y para la ciudad imperial.

Creo que es un premio al trabajo del club que viene sosteniendo la base del 2024, este 2025 sostuvo varios también, ya se sumó gente nueva entonces es un proyecto más que interesante en el país, y es un premio a todo el esfuerzo del club .

La espera generó ansiedad y al mismo tiempo esa motivación por enfrentar a cualquiera de los dos equipos que pelean con nosotros, la verdad estamos muy motivados. Una lástima que para definir esto se tenga que esperar tanto sin competir.

La clave de este equipo fue siempre confiar en lo que trabaja el cuerpo técnico, en la idea de juego. Muchos tenemos hambre de jugar nuestra primera Copa Libertadores con Cusco FC y hacer más por el club.

El plus nuestro está en saber que son finales y nos preparamos todo el año para jugarlas, queríamos pelear el campeonato pero esto es un premio también para nosotros.

La presión y el peso la tienen ellos que por historia deben pelear los campeonatos y meterse en copa, y por el presupuesto invertido. Nosotros seguiremos haciendo nuestro trabajo .

Llegar como Perú 2 sería cerrar un año buenísimo, porque la propuesta del club era entrar a Sudamericana y al próximo año a Libertadores, y eso quiere decir que el proyecto va bien encaminado.

El año pasado también nos subestimaron en la última fecha del torneo, y pudimos demostrar que muchos hablan para tener un ‘me gusta’ en Instagram.

Estamos entrenando muy bien, no creo nos afecte la espera sino al contrario, sirve para seguir corrigiendo y llegar de la mejor manera al partido. La clave fue el trabajo, la humildad del grupo, la personalidad y el jugar igual en cualquier cancha .

Los dos son equipos grandes y son difíciles en estas instancias da igual quien toque.

No tenemos la necesidad de demostrar nada, nosotros lo hicimos de igual manera todo el torneo, siento que existieron varios resultados que no fueron favorables por no saber manejar las emociones y los momentos. En eso siento que el equipo ha mejorado y por eso estamos en esta situación.

Estamos felices de pelear por un cupo a un torneo tan importante, trataremos de disfrutarlo y de trabajar aún más para competir y dejar bien parado al club y a la ciudad.

Este club está creciendo de gran manera, gracias a todos los que conforman este proyecto, cuerpo técnico, jugadores, colaboradores y directivos. El año pasado terminamos quinto y peleamos por un cupo a Sudamericana. Este año peleamos por entrar a la Copa Libertadores, siento es un premio a todo lo que venimos haciendo.

Los favoritos siempre serán ellos y merecido lo tienen. Trataremos de hacer una gran serie y llevarnos ese cupo tan importante.