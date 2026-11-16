Este lunes 16 de noviembre, Cusco FC enfrentará a ADT por la jornada 17 del Torneo Clausura de la Liga 1. Cusco FC llega a esta última fecha tras obtener una derrota frente a Atlético Grau (3-0) y otra frente a Sport Boys (1-0). Por otro lado, ADT empató con Comerciantes Unidos (2-2) y con Sporting Cristal (1-1). Revisa aquí la previa, el horario y detalles de la transmisión de la Liga 1.

¿Cuándo y dónde ver Cusco vs ADT por la fecha 17 del Torneo Clausura 2026?

El partido de Cusco vs ADT se juega este lunes 16 de noviembre en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, ubicado en Cusco.

¿A qué hora juegan Cusco vs ADT por la fecha 17 del Torneo Clausura 2026?

Perú, Colombia, Ecuador: 3:15 p.m.

Venezuela, Bolivia: 4:15 p.m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 5:15 p.m

¿Dónde ver CD Cusco vs ADT en vivo por TV?

La transmisión del partido de Cusco vs ADT por la fecha 17 del Torneo Clausura 2026 se dará a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros. También podrás seguir este encuentro por la web de El Comercio.