Cusco FC y Atlético Grau se enfrentan este sábado 24 de octubre en un emocionante partido por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025 desde el Estadio Inca Garcilaso de la Vega a las 18:00 horas Perú. Cusco FC venció 2-1 a Cienciano en su encuentro anterior. Por su parte, Grau perdió 0 a 2 ante UTC. ¿Dónde ver Cusco vs Atlético Grau EN VIVO? Puedes sintonizar los partidos de la Liga 1 a través de Gol Perú en los canales 14 y 714 HD de Movistar. Asimismo, puedes seguir la transmisión de la Liga 1 por L1Max y L1Play a través de ClaroTV y DirecTV.