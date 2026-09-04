Este sábado, Cusco FC y CD Moquegua se enfrentarán por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1. Ambos equipos buscarán sumar puntos para el torneo asegurando la victoria del encuentro. Cusco FC llega motivado tras imponerse a Cienciano, mientras que Deportivo Moquegua busca recuperarse luego de su reciente caída ante Alianza Atlético. Revisa el horario, la previa y más detalles de la emisión del partido de la liga profesional peruana.

¿Cuándo y dónde juegan Cusco FC vs CD Moquegua EN VIVO?

El partido Cusco FC vs CD Moquegua por la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 se jugará este sábado 5 de septiembre en el estadio estadio Inca Garcilaso de la Vega.

¿A qué hora juegan Cusco FC vs CD Moquegua EN VIVO?

Perú, Colombia, Ecuador: 6:00 p.m.

Venezuela, Bolivia: 7:00 p.m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 8:00 p.m

¿Dónde ver Cusco FC vs CD Moquegua EN VIVO?

La transmisión del partido de Cusco FC vs CD Moquegua por la fecha 8 del Torneo Clausura 2026 se dará a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros. También podrás seguir este encuentro por la web de El Comercio.