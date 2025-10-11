Cusco FC se enfrentará a Comerciantes Unidos este domingo 12 de octubre a las 6:00 p.m. (hora Perú) por la jornada 14 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1. El partido se jugará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. A estas alturas del torneo, Cusco se encuentra bien posicionado en la tabla como segundo justo debajo de Universitario. Mientras Comerciantes se ubica en la posición 11. Recuerda que podrás sintonizar los partidos de la Liga 1 a través de GOLPERÚ, L1Play y L1Max. No te pierdas la fecha 14 del torneo Clausura.