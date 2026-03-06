Sigue los partidos por la fecha 6 del Torneo Apertura. Cusco FC vs Deportivo Garcilaso miden EN VIVO este sábado desde el Estadio Inca Garcilaso de la Vega por una nueva jornada de la Liga 1 2026. Para no perderte este encuentro, te presentamos toda la información a continuación.

Ambos equipos llegan a este encuentro tras haber caído derrotados en la última jornada del torneo peruano. Cusco FC fue derrotado por Juan Pablo II con un resultado de 1 a 2. Por su parte, Deportivo Garcilaso viene de perder por 2 a 3 ante Cienciano.

¿Dónde ver Cusco FC vs Deportivo Garcilaso EN VIVO por la fecha 6 de la Liga 1 2026?

La transmisión del partido entre Cusco FC vs Deportivo Garcilaso EN VIVO por el partido de la fecha 5 del Torneo Apertura de Liga 1 será transmitido a través de la señeal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros.

¿A qué hora juega Cusco FC vs Deportivo Garcilaso EN VIVO por la fecha 6 de la Liga 1 2026?

Perú, Colombia, Ecuador: 19:00 p.m.

Venezuela: 20:00 p.m.

Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay: 21:00 p.m.

