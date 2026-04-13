Por Rogger Fernández

vs EN VIVO se enfrentan por la segunda fecha del Grupo A de la . El encuentro se disputará en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi, en La Plata, donde el conjunto argentino buscará su primera victoria en el certamen continental. De hecho, el ‘Pincha’ igualó 1-1 con el DIM en el debut y llegan decididos a sumar de a tres. Por su parte, los ‘guerreros dorados’ cayeron en el Cusco ante Flamengo y buscarán dar el golpe en suelo argentino para seguir con opciones en este torneo. A continuación, te mostramos los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.

¿A qué hora juega Cusco FC vs Estudiantes EN VIVO por Copa Libertadores 2026?

El partido de Cusco FC vs Estudiantes por la fecha 2 del Grupo A de la Copa Libertadores 2026 empieza a las 5:00 PM de Perú este martes 14 de abril del 2026.

  • México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 4:00 p.m.
  • Perú, Colombia, Ecuador: 5:00p.m.
  • Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 6:00 p.m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 7:00 p.m.
  • España: 12:00 m.
Cusco FC vs Estudiantes EN VIVO: revisa los horarios, canales TV y dónde ver partido ONLINE por la fecha 2 del Grupo A de la Copa Libertadores desde el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi.
Cusco FC vs Estudiantes EN VIVO: revisa los horarios, canales TV y dónde ver partido ONLINE por la fecha 2 del Grupo A de la Copa Libertadores desde el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi.

¿Dónde ver Cusco FC vs Estudiantes EN VIVO por Copa Libertadores 2026?

La transmisión del partido entre Cusco FC vs Estudiantes por la fecha 2 del Grupo A de la Copa Libertadores 2026 será transmitido en ESPN 7 y Disney+ para toda Sudamérica, incluyendo a Perú. Por otro lado, en España se puede ver por LaLiga+. Luego, en México, la transmisión del partido va a través de ESPN 2 y Disney+ Premium. Y en Estados Unidos, los canales que pasan el partido son: Fanatiz, fuboTV y beIN Sports.

¿Qué canal transmite Cusco FC vs Estudiantes EN VIVO por Copa Libertadores 2026?

PaísHorariosCanal TVStreaming
Perú5:00 p.m.ESPN 7Disney+ Premium
Colombia5:00 p.m.ESPN 7Disney+ Premium
Ecuador5:00 p.m.ESPN 7Disney+ Premium
Argentina7:00 p.m.Fox Sports Disney+ Premium
Brasil7:00 p.m.ESPN 4 y Claro TVZapping y Disney+ Premium
Paraguay7:00 p.m.ESPN 7Disney+ Premium
Uruguay7:00 p.m.ESPN 7Disney+ Premium
Chile7:00 p.m.ESPN 7Disney+ Premium
Bolivia6:00 p.m.ESPN 7Disney+ Premium
Venezuela6:00 p.m.ESPN 7Disney+ Premium
Costa Rica4:00 p.m.ESPN 2Disney+ Premium
Honduras4:00 p.m.ESPN 2Disney+ Premium
El Salvador4:00 p.m.ESPN 2Disney+ Premium
Guatemala4:00 p.m.ESPN 2Disney+ Premium
México4:00 p.m.ESPN 2 Disney+ Premium
Estados Unidos6:00 p.m.Fanatiz y fuboTVFanatiz y fuboTV

Horario, TV y dónde ver Cusco FC vs Estudiantes por Copa Libertadores 2026

  • Fecha: Martes 14 de abril del 2026
  • Partido: Cusco FC vs Estudiantes
  • Horario: 5:00 p.m. hora de Perú.
  • Canal: ESPN, Disney Plus, Fanatiz, fuboTV.
  • Estadio: UNO Jorge Luis Hirschi.

¿Dónde se juega Cusco FC vs Estudiantes?

El compromiso se disputará en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi, escenario ubicado en La Plata y casa de Estudiantes. El recinto tiene capacidad para más de 32,500 espectadores y es reconocido por el intenso ambiente que generan los aficionados locales. El ganador de este partido sumará tres puntos en el Grupo A de la Copa Libertadores.

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