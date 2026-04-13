Cusco FC vs Estudiantes EN VIVO se enfrentan por la segunda fecha del Grupo A de la Copa Libertadores 2026. El encuentro se disputará en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi, en La Plata, donde el conjunto argentino buscará su primera victoria en el certamen continental. De hecho, el ‘Pincha’ igualó 1-1 con el DIM en el debut y llegan decididos a sumar de a tres. Por su parte, los ‘guerreros dorados’ cayeron en el Cusco ante Flamengo y buscarán dar el golpe en suelo argentino para seguir con opciones en este torneo. A continuación, te mostramos los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.

¿A qué hora juega Cusco FC vs Estudiantes EN VIVO por Copa Libertadores 2026?

El partido de Cusco FC vs Estudiantes por la fecha 2 del Grupo A de la Copa Libertadores 2026 empieza a las 5:00 PM de Perú este martes 14 de abril del 2026.

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 5:00p.m.

5:00p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 7:00 p.m.

7:00 p.m. España: 12:00 m.

Cusco FC vs Estudiantes EN VIVO: revisa los horarios, canales TV y dónde ver partido ONLINE por la fecha 2 del Grupo A de la Copa Libertadores desde el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi.

¿Dónde ver Cusco FC vs Estudiantes EN VIVO por Copa Libertadores 2026?

La transmisión del partido entre Cusco FC vs Estudiantes por la fecha 2 del Grupo A de la Copa Libertadores 2026 será transmitido en ESPN 7 y Disney+ para toda Sudamérica, incluyendo a Perú. Por otro lado, en España se puede ver por LaLiga+. Luego, en México, la transmisión del partido va a través de ESPN 2 y Disney+ Premium. Y en Estados Unidos, los canales que pasan el partido son: Fanatiz, fuboTV y beIN Sports.

¿Qué canal transmite Cusco FC vs Estudiantes EN VIVO por Copa Libertadores 2026?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 5:00 p.m. ESPN 7 Disney+ Premium Colombia 5:00 p.m. ESPN 7 Disney+ Premium Ecuador 5:00 p.m. ESPN 7 Disney+ Premium Argentina 7:00 p.m. Fox Sports Disney+ Premium Brasil 7:00 p.m. ESPN 4 y Claro TV Zapping y Disney+ Premium Paraguay 7:00 p.m. ESPN 7 Disney+ Premium Uruguay 7:00 p.m. ESPN 7 Disney+ Premium Chile 7:00 p.m. ESPN 7 Disney+ Premium Bolivia 6:00 p.m. ESPN 7 Disney+ Premium Venezuela 6:00 p.m. ESPN 7 Disney+ Premium Costa Rica 4:00 p.m. ESPN 2 Disney+ Premium Honduras 4:00 p.m. ESPN 2 Disney+ Premium El Salvador 4:00 p.m. ESPN 2 Disney+ Premium Guatemala 4:00 p.m. ESPN 2 Disney+ Premium México 4:00 p.m. ESPN 2 Disney+ Premium Estados Unidos 6:00 p.m. Fanatiz y fuboTV Fanatiz y fuboTV

Horario, TV y dónde ver Cusco FC vs Estudiantes por Copa Libertadores 2026

Fecha : Martes 14 de abril del 2026

: Martes 14 de abril del 2026 Partido : Cusco FC vs Estudiantes

: Cusco FC vs Estudiantes Horario : 5:00 p.m. hora de Perú.

: 5:00 p.m. hora de Perú. Canal : ESPN, Disney Plus, Fanatiz, fuboTV.

: ESPN, Disney Plus, Fanatiz, fuboTV. Estadio: UNO Jorge Luis Hirschi.

¿Dónde se juega Cusco FC vs Estudiantes?

El compromiso se disputará en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi, escenario ubicado en La Plata y casa de Estudiantes. El recinto tiene capacidad para más de 32,500 espectadores y es reconocido por el intenso ambiente que generan los aficionados locales. El ganador de este partido sumará tres puntos en el Grupo A de la Copa Libertadores.