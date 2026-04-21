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Cusco FC jugará frente a FC Cajamarca por la jornada 10 del Torneo Apertura de Liga 1 desde el Estadio Juan Maldonado Gamarra. Ambos equipos buscarán sumar puntos para continuar subiendo en la tabla. Consulta detalles del juego: horario, canal y más de la emisión.
¿Cuándo y dónde juegan Cusco FC vs FC Cajamarca por la fecha 10 del Torneo Apertura?
El partido Cusco FC vs FC Cajamarca está programado para el miércoles 22 de marzo en el Estadio Garcilaso de la Vega.
¿Dónde ver Cusco FC vs FC Cajamarca EN VIVO por la fecha 10 del Torneo Apertura 2026?
La transmisión del partido entre Cusco FC vs FC Cajamarca por la fecha 10 del Torneo Apertura de Liga 1 será emitido a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros.
¿A qué hora juega Cusco FC vs FC Cajamarca por la fecha 10 de la Liga 1 2026?
- Perú, Colombia, Ecuador: 18:00 hrs
- Venezuela: 19:00 hrs
- Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay: 20:00 hrs.
Horario, canal TV y dónde ver por la fecha 10 de la Liga 1 2026
- Fecha: miércoles 22 de abril de 2026
- Partido: Cusco FC vs FC Cajamarca
- Horario: 18:00 p.m. hora de Lima, Perú.
- Canal: L1 Max
- Estadio: Estadio Garcilaso de la Vega.
Cusco FC vs FC Cajamarca: alineaciones posibles
- Cusco FC: Díaz, Fuentes, Ampuero, Bolívar, Ruidias, , SotoHoracio Carabajal, Lucas Colitto, Joel Herrera y Facundo Callejo
- FC Cajamarca: Mosquera; Meza, Peralta, Timaná Arrasco; Rodas, Orejuela, Bernaola, Vega; Lavandeira, Palacios