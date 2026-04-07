Por Redacción EC

vs EN VIVO se enfrentan por la primera fecha del Grupo A de la . El encuentro se disputará en el Estadio Garcilaso de la Vega, en el Cusco, donde el conjunto peruano buscará sumar sus primeros tres puntos en el certamen continental. De hecho, los ‘guerreros dorados’ llegan a esta instancia como subcampeones del fútbol peruano e intentarán hacer respetar su localía ante el vigente campeón del torneo. Por su parte, el ‘Mengao’ tendrá un reto grande a más de 3000 metros de altura y un rival decidido a ganar. A continuación, te mostramos los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.

¿A qué hora juega Cusco FC vs Flamengo EN VIVO por Copa Libertadores 2026?

El partido de Cusco FC vs Flamengo por la fecha 1 del Grupo A de la Copa Libertadores 2026 empieza a las 7:30 PM de Perú este miércoles 8 de abril del 2026.

  • México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 6:30 p.m.
  • Perú, Colombia, Ecuador: 7:30p.m.
  • Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 8:30 p.m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 9:30 p.m.
  • España: 2:30 a.m.
Cusco FC vs Flamengo EN VIVO: revisa los horarios, canales TV y dónde ver partido ONLINE por la fecha 1 del Grupo A de la Copa Libertadores desde el Estadio Garcilaso de la Vega.
Cusco FC vs Flamengo EN VIVO: revisa los horarios, canales TV y dónde ver partido ONLINE por la fecha 1 del Grupo A de la Copa Libertadores desde el Estadio Garcilaso de la Vega.

¿Dónde ver Cusco FC vs Flamengo EN VIVO por Copa Libertadores 2026?

La transmisión del partido entre Cusco FC vs Flamengo por la fecha 1 del Grupo A de la Copa Libertadores 2026 será transmitido en ESPN y Disney+ para toda Sudamérica, incluyendo a Perú. Por otro lado, en España se puede ver por LaLiga+. Luego, en México, la transmisión del partido va a través de Disney+ Premium. Y en Estados Unidos, los canales que pasan el partido son: Fanatiz, fuboTV y beIN Sports.

¿Qué canal transmite Cusco FC vs Flamengo EN VIVO por Copa Libertadores 2026?

PaísHorariosCanal TVStreaming
Perú7:30 p.m.ESPN 7Disney+ Premium
Colombia7:30 p.m.ESPN 7Disney+ Premium
Ecuador7:30 p.m.ESPN 7Disney+ Premium
Argentina9:30 p.m.Fox Sports 2Disney+ Premium
Brasil9:30 p.m.Paramount+ y CazéTVParamount+
Paraguay9:30 p.m.ESPN 7Disney+ Premium
Uruguay9:30 p.m.ESPN 7Disney+ Premium
Chile9:30 p.m.ESPN 7Disney+ Premium
Bolivia8:30 p.m.ESPN 7Disney+ Premium
Venezuela8:30 p.m.ESPN 7Disney+ Premium
Costa Rica6:30 p.m.Disney+ PremiumDisney+ Premium
Honduras6:30 p.m.Disney+ PremiumDisney+ Premium
El Salvador6:30 p.m.Disney+ PremiumDisney+ Premium
Guatemala6:30 p.m.Disney+ PremiumDisney+ Premium
México6:30 p.m.ESPN 2 y Disney+ PremiumDisney+ Premium
Estados Unidos8:30 p.m.Fanatiz y fuboTVFanatiz y fuboTV

Horario, TV y dónde ver Cusco FC vs Flamengo por Copa Libertadores 2026

  • Fecha: Miércoles 8 de abril del 2026
  • Partido: Cusco FC vs Flamengo
  • Horario: 7:30 p.m. hora de Perú.
  • Canal: ESPN, Disney Plus, Fanatiz, fuboTV.
  • Estadio: Garcilaso de la Vega.

¿Dónde se juega Cusco FC vs Flamengo?

El compromiso se disputará en el Estadio Garcilaso de la Vega, escenario ubicado en el Cusco y casa del Cusco FCs. El recinto tiene capacidad para más de 42 mil espectadores y es reconocido por el intenso ambiente que generan los aficionados locales. El ganador de este partido sumará tres puntos en el Grupo A de la Copa Libertadores.

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