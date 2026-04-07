Cusco FC vs Flamengo EN VIVO se enfrentan por la primera fecha del Grupo A de la Copa Libertadores 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Garcilaso de la Vega, en el Cusco, donde el conjunto peruano buscará sumar sus primeros tres puntos en el certamen continental. De hecho, los ‘guerreros dorados’ llegan a esta instancia como subcampeones del fútbol peruano e intentarán hacer respetar su localía ante el vigente campeón del torneo. Por su parte, el ‘Mengao’ tendrá un reto grande a más de 3000 metros de altura y un rival decidido a ganar. A continuación, te mostramos los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.

¿A qué hora juega Cusco FC vs Flamengo EN VIVO por Copa Libertadores 2026?

El partido de Cusco FC vs Flamengo por la fecha 1 del Grupo A de la Copa Libertadores 2026 empieza a las 7:30 PM de Perú este miércoles 8 de abril del 2026.

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 6:30 p.m.

6:30 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 7:30p.m.

7:30p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 8:30 p.m.

8:30 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 9:30 p.m.

9:30 p.m. España: 2:30 a.m.

Cusco FC vs Flamengo EN VIVO: revisa los horarios, canales TV y dónde ver partido ONLINE por la fecha 1 del Grupo A de la Copa Libertadores desde el Estadio Garcilaso de la Vega.

¿Dónde ver Cusco FC vs Flamengo EN VIVO por Copa Libertadores 2026?

La transmisión del partido entre Cusco FC vs Flamengo por la fecha 1 del Grupo A de la Copa Libertadores 2026 será transmitido en ESPN y Disney+ para toda Sudamérica, incluyendo a Perú. Por otro lado, en España se puede ver por LaLiga+. Luego, en México, la transmisión del partido va a través de Disney+ Premium. Y en Estados Unidos, los canales que pasan el partido son: Fanatiz, fuboTV y beIN Sports.

¿Qué canal transmite Cusco FC vs Flamengo EN VIVO por Copa Libertadores 2026?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 7:30 p.m. ESPN 7 Disney+ Premium Colombia 7:30 p.m. ESPN 7 Disney+ Premium Ecuador 7:30 p.m. ESPN 7 Disney+ Premium Argentina 9:30 p.m. Fox Sports 2 Disney+ Premium Brasil 9:30 p.m. Paramount+ y CazéTV Paramount+ Paraguay 9:30 p.m. ESPN 7 Disney+ Premium Uruguay 9:30 p.m. ESPN 7 Disney+ Premium Chile 9:30 p.m. ESPN 7 Disney+ Premium Bolivia 8:30 p.m. ESPN 7 Disney+ Premium Venezuela 8:30 p.m. ESPN 7 Disney+ Premium Costa Rica 6:30 p.m. Disney+ Premium Disney+ Premium Honduras 6:30 p.m. Disney+ Premium Disney+ Premium El Salvador 6:30 p.m. Disney+ Premium Disney+ Premium Guatemala 6:30 p.m. Disney+ Premium Disney+ Premium México 6:30 p.m. ESPN 2 y Disney+ Premium Disney+ Premium Estados Unidos 8:30 p.m. Fanatiz y fuboTV Fanatiz y fuboTV

Horario, TV y dónde ver Cusco FC vs Flamengo por Copa Libertadores 2026

Fecha : Miércoles 8 de abril del 2026

: Miércoles 8 de abril del 2026 Partido : Cusco FC vs Flamengo

: Cusco FC vs Flamengo Horario : 7:30 p.m. hora de Perú.

: 7:30 p.m. hora de Perú. Canal : ESPN, Disney Plus, Fanatiz, fuboTV.

: ESPN, Disney Plus, Fanatiz, fuboTV. Estadio: Garcilaso de la Vega.

¿Dónde se juega Cusco FC vs Flamengo?

El compromiso se disputará en el Estadio Garcilaso de la Vega, escenario ubicado en el Cusco y casa del Cusco FCs. El recinto tiene capacidad para más de 42 mil espectadores y es reconocido por el intenso ambiente que generan los aficionados locales. El ganador de este partido sumará tres puntos en el Grupo A de la Copa Libertadores.